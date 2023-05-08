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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 211 حالة تعد على مساحة 37 ألف متر بالغربية

حملة تعديات بالغربية
حملة تعديات بالغربية

صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأنه تم إزالة عدد ٢١١ حالة تعد على الأراضي المملوكة للدولة على مساحة ٣٧ ألف  ٧١٦ متر مربع.

وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة ٢١ والجاري تنفيذها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المحافظة على مقدرات الدولة والتصدي بحسم لكافة أوجه التعديات على أراضيها، وبمتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك لكافة أملاك الدولة التابعة لكلأ من (السكة الحديد، الهيئة العامة للطرق، الآثار، حماية النيل، الصرف والري) إلى جانب الأملاك التابعة للوحدات المحلية.

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وأوضح رحمي أن المحافظة قد أزالت اليوم بالتعاون مع قوات الشرطة وجهات الولاية  ١٩ حالة تعدي على أملاك الري، السكة الحديد والوحدات المحلية، بإجمالي مساحة  ١١٢٤ متر مربع، وما زالت الجهود مستمرة لتحقيق المستهدف من الموجة الحالية للإزالات موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعد التهاون والتعامل الفوري مع كافة أشكال التحديات.

وفي سياق متصل قامت الوحدات المحلية بمراكز  بالتعامل السريع مع ٣ حالات بناء مخالف تم رصدها في مراكز، سمنود، قطور، وطنطا بقرى ميت عساس وابشواي وحي أول طنطا، تنوعت ما بين أعمدة حديدية، حوائط، أسقف ليصل بذلك إجمالي المتغيرات التي تم التعامل معها منذ بداية الشهر وحتى اليوم إلى ٥٥ حالة تم التعامل معها بشكل فوري.

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وقال المحافظ إن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢١ يتم تنفيذها بالتعاون المثمر  بين قوات الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مشددا على رؤساء الوحدات القروية بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي جديدة  لإزالتها على الفور في المهد.

والجدير بالذكر أن الموجة ٢١  يتم تنفيذها على ٣ مراحل متتالية، وبدأت الأولى في ٢٩ أبريل وتستمر  حتى ١٩ مايو الجاري، ،تليها المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٧ مايو حتى ١٦ يونيو ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من ٢٤ يونيو إلى ١٤ يوليو  المقبل.

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