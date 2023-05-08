عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

أثار اختفاء إيريك تراوري لاعب نادي إنبي لمدة 9 أيام علامات استفهام عديدة جعلت مسؤولي النادي البترولي يتقدمون بشكوى إلى اتحاد الكرة لحفظ حقوقه.

وأغلق لاعب نادي إنبي هاتفه ولم يستطع مسؤولو النادي البترولي الوصول إليه عبر زوجته وسائقه الخاص.

ثم ظهر لاعب إنبي إيريك تراوري فجأة وبدون مقدمات بعد غياب عن الأنظار دام 216 ساعة معللا غيابه بمروره بحالة نفسية .

صدى البلد يستعرض أزمة 216 ساعة غياب للاعب نادي إنبي إيريك تراوري واختفائه عن الأنظار وعودته بشكل مفاجئ.

اختفاء ايريك تراوري



كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تقدم نادي إنبي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد إيريك تراوري، نجم الفريق، بسبب انقطاعه عن التدريبات.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "نادي إنبي تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد لاعبه إيريك تراوري، بسبب انقطاعه عن التدريبات"، حيث أغلق اللاعب هاتفه المحمول، ولا يعرف أحدا مكانه أو سبب ما فعل.



وقال شوبير: "في وقت سابق، ناقش نادي فيوتشر احتياجاته لتدعيم الفريق، فاقترحت اسم إيريك تراوري، وكان الرد بالرفض، وبالاستفسار عن السبب وجدت عدد كبير من الأسباب".



واضاف:" أبلغوني إن إيريك تراوري لاعب كويس، لكن فيه حاجة مش مظبوطة، الكلام ده من شهر سبتمبر الماضي".

وتابع: "كان نفسي إنبي يسأل عن اللاعب مثلما فعل فيوتشر، والمصيبة إن إيريك تراوري هو اللي ممكن يشتكي إنبي ويفُرض غرامة على النادي كمان".

لغز سائق نجم إنبي

قال محمد إسماعيل مدير الكرة في نادي إنبي في تصريحات صحفية، إن النادي لا يعلم أي شيء عن مكان وجود إيريك تراوري خلال الوقت الحالي، مشيرا الى أن اللاعب مختفٍ ولا أحد يعلم مكان وجوده حتى الآن، منذ مباراة الفريق أمام أسوان.



وأضاف: "تواصلنا مع سائقه الخاص الذي كان يرافقه من وإلى النادي بشكل مستمر، وأبلغنا بأنه لا يعلم أي شيء عن اللاعب، كما أننا ذهبنا إلى مسكنه ولم نجده أيضًا".

واستكمل مدير الكرة، أن اللاعب اختفى من مقاعد بدلاء الفريق خلال مباراة إنبي أمام أسوان، وقتها بحث عنه تامر مصطفى المدير الفني للفريق للدفع به كبديل، إلا أنه لم يجده، ومنذ ذلك الحين لا نعلم عنه شيئا.



وأوضح اسماعيل، أن الواقعة غريبة، خاصة أنه لم يكن هناك أي مشكلات بين إيريك تراوري والنادي، كما أن اللاعب يعتبر من أفضل اللاعبين المحترفين الموجودين في مصر.



واختتم محمد إسماعيل: "سنتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد إيريك تراوري، قدمنا شكوى لاتحاد الكرة حتى نضمن حق النادي، كما ابلغنا نادي بيراميدز، حيث يلعب تراوري ضمن صفوف فريق إنبي منذ انطلاق الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من صفوف بيراميدز.

زوجة لاعب إنبي آخر من يعلم

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن البوركينابي إيريك تراوري مهاجم الفريق والمعار من نادي بيراميدز، غادر خلال مباراة أسوان بالدوري العام.

وتابع في تصريحات تليفزيونية : "تامر مصطفى المدير الفني، كان يستعد لنزوله بديلًا ولكنه خرج إلى غرفة الملابس ومن بعدها لم يظهر تمامًا حتى هذه اللحظة".

وأضاف مدير الكرة في إنبي: "زوجة اللاعب لا تعلم عنه أي شيء ولا أي شخص لديه علم، والشكوى التي قدمناها لها شقان، الأول من أجل الاطمئنان عليه والثانية هو حفظ حقوق النادي وأخطرنا اتحاد الكرة بما يحدث".

وقال: "لا نملك جواز سفر تراوري لأنه لاعب مُعار من بيراميدز وبالتالي هو مع فريقه القديم، والأمر حتى الآن مجهول، واللاعب إنطوائي بشكل كبير والأمر أبدى دهشتي".

واختتم: "زوجته ليست في حالة ذعر ولم نقدم أي بلاغات لأنها رفضت الأمر، وتواصلنا مع وكيله وطلب الحصول على شرح ولكنه في النهاية أيضًا لا يعلم شيئا، ونتمنى أن يكون بحالة جيدة".

ظهور مفاجئ للاعب

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أنه تم العثور على إريك تراوري لاعب الفريق والمعار من بيراميدز، بعدما اختفى لمدة 9 أيام.



وقال إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "إريك تراوري تواصل معنا وأبلغنا أنه في مصر".

وتابع أن اللاعب قال لهم أنه ابتعد لرغبته في الجلوس مع نفسه للراحة.