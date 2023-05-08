بروتوكول تعاون بين شركة انطلاق بجامعة المنصورة وحلوان

وقع الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ورئيس مجلس إدارة شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، الدكتور السيد قنديل - رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون.

وذلك لبدء جامعة حلوان العمل بعدد من الأنظمة الالكترونية لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات ومنها أنظمة إدارة العملية التعليمية وإدارة العملية الادارية داخل جامعة حلوان لتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.

ويهدف البروتوكول لتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات التعليم العالى للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتميزة بالجامعة بهدف تقديم الخدمات التكنولوجية لمؤسسات التعليم العالى في مصر لتتوافق مع عصر التحول الرقمي وتتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ويأتي البروتوكول استمراراً للتعاون المثمر بين جامعة حلوان وجامعة المنصورة والإيمان برؤية التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية المختلفة.

جدير بالذكر أن شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات مملوكة لجامعة المنصورة هى أول شركة متخصصة فى مجال البرمجيات والخدمات الالكترونية بالجامعات المصرية ، ويتولى إدارتها الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمى.