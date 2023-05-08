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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين شركة انطلاق بجامعة المنصورة وحلوان

بروتوكول تعاونى لجامعة
بروتوكول تعاونى لجامعة المنصورة

وقع الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ورئيس مجلس إدارة شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، الدكتور السيد قنديل - رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون.

 وذلك لبدء جامعة حلوان العمل بعدد من الأنظمة الالكترونية لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات ومنها أنظمة إدارة العملية التعليمية وإدارة العملية الادارية داخل جامعة حلوان لتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.

ويهدف البروتوكول لتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات التعليم العالى للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتميزة بالجامعة بهدف تقديم الخدمات التكنولوجية لمؤسسات التعليم العالى في مصر لتتوافق مع عصر التحول الرقمي وتتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ويأتي البروتوكول استمراراً للتعاون المثمر بين جامعة حلوان وجامعة المنصورة والإيمان برؤية التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية  المختلفة.

جدير بالذكر أن شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات مملوكة لجامعة المنصورة هى أول شركة متخصصة فى مجال البرمجيات والخدمات الالكترونية بالجامعات المصرية ، ويتولى إدارتها الدكتور  شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمى.

تحقيق رؤية مصر 2030 بالجامعات المصرية خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 رئيس مجلس إدارة شركة مساعد الوزير للتحول الرقمي مجلس إدارة شركة مؤسسات التعليم العالى

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