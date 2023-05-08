وزير الخارجية التركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبشار الأسد

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد قد يعقد خلال العام الجاري.

وردا على سؤال حول احتمال إجراء لقاء بين أردوغان والأسد، قال تشاووش أوغلو: "المرحلة التالية هي لقاء للرئيسين، وآمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا، وسيتم اللقاء خلال العام الجاري".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال سابقا، ردا على سؤال بشأن احتمال إجراء لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، بأنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خارطة الطريق حول سوريا.

ومن المقرر عقد اجتماع بين وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا الشهر الجاري في العاصمة الروسية.

وفي نفس السياق أكد بشار الأسد في وقت سابق أنه غير مستعد للقاء أردوغان إلا بعد انسحاب القوات التركية من سوريا.