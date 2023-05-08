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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزز استقرار الشرق الأوسط.. الصين تعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بن

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بن، عن ترحيب بلاده بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الوحدة والاعتماد على الذات في العالم العربي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “إن الصين ترحب وتهنئ بعودة سورية إلى الجامعة العربية، وتعتقد أن ذلك سوف يساعد الدول العربية على تعزيز الوحدة، والاعتماد على الذات وتسريع التنمية، وتنشيط العالم العربي، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، تماشياً مع المصالح طويلة الأجل للدول العربية”.

وشدد المتحدث على أن الصين بوصفها صديقاً مخلصاً لسوريا وغيرها من البلدان العربية ترحب وتدعم التضامن العربي، وستواصل بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق هذه الغاية، كما تدعم سورية في العودة إلى الجامعة العربية.
وفي وقت سابق أمس، أعلن مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاته، وإنهاء تعليق عضويتها.

وأفاد القرار بأن استئناف مشاركة سوريا في "اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها" سيسري على الفور .

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