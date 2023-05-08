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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سياحة الحوار الوطني: طرح 160 نقطة هامة للنقاش وخطة عاجلة لإسعاف القطاع

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال محمد الشناوى عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني عن حزب حماة وطن، إننا عقدنا اجتماعات ضمت كوادر تمتلك رؤية لتطوير القطاع السياحي من العاملين بالسياحة والطيران إضافة إلى المرشدين السياحيين للخروج برؤية ونقاط هامة نحو تعظيم الاستفادة من سياحة مصر ومقوماتها السياحية.

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أوضح عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني لـ"صدى البلد" أنه خلال أيام ستنعقد جلسات لجنة السياحة بـ الحوار الوطنى، مشيرا إلى تبنى الدولة استراتيجية سياحية حتى 2030 لجذب 30 مليون سائح بدخل من العملة الصعبة بقيمة 30 مليار دولار، وهو حقنا أن نحظى بأكبر عدد من السياح، لكن هناك بعض التحديات الواجب الدخول في نقاش جاد للوصول إلي ذلك الرقم.

 

160 نقطة هامة

أشار عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني عن حزب حماة وطن، إلى أن هناك 160 نقطة هامة سيتم طرح أبرز التحديات مثل زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والطيران، وتطوير المطارات إضافة إلى منهج خاص بسلوكيات التعامل مع السائح يدرس في المدن السياحية.

 

إزالة أى معوقات تواجه السائح
وأكمل: “إن من المقترحات التى سنقدمها إزالة أى معوقات تواجه السائح في الشارع أبرزها في تعامله مع البازارات السياحية وسائقي التاكسي ووضعنا معالجات هامة بناء على تجارب وخبرات ليست وليدة اليوم بعد الرجوع بمقارنات مع دول سياحية أوروبية على غرار فرنسا وإسبانيا”.

وأفاد عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني بأن حوكمة البنية التحتية للسياحة، عنصر هام على أجندتنا عبر دعم مراقبة نشاط وأداء ومستوى السياحة فى مصر، إضافة إلى الحكومة بأسلوب رشيد لرفع كفاءة وجودة الخدمة الفندقية التى تحقق المنافسة السياحية.

دمج الشقق السياحية في المنظومة

ولفت عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني إلى أنه لدينا رؤية منظمة بداية من وصول السائح إلى المطار وتعاملاته مع الموظفين والجوازات حتى إقامته في الفندق وبرنامجه السياحي، على أن نعزز الطاقة الاستيعابية للفندقة في مصر عبر دمج الشقق السياحية في منظومة السياحة لتعظيم العائد لتنفيذ استراتيجية الـ 30 مليون سائح.

 

خطة لإسعاف القطاع 

وتابع عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني  أن رؤيتنا تتضمن خطة عاجلة لإسعاف القطاع السياحي للوصول بالأرقام السياحية إلى 30 مليار دولار سنويا، في ظل تنوع المنتج السياحي المصري ما بين الشاطئ والأثري والاستشفائية، تتضمن الاهتمام بسياحة النزل البيئي "الصديق للبيئة"، على غرار المنتج السياحي في سيوة، واستغلال الصحراء والمدن المطلة على البحار ، والمسارات الهامة على رأسها مسار العائلة المقدسة.

شارع سياحي

أضاف أننا ننسق مع صندوق التنسيق الحضاري بكل محافظة سياحية ستنطلق بدايته من البحر الأحمر لعمل شارع في كل مدينة سياحية بشكل حضاري تراثي يبرز الطابع السياحي والبيئى للمدينة ويكون مقصدا سياحيا ومزارا للسائحين.

السياحة بالحوار الوطني محمد الشناوى عضو لجنة السياحة بالحوار الوطني السياحة الحوار الوطني لجنة السياحة

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