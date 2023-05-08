بـ أي وسيلة..وزير الخارجية الصيني يتعهد بإعادة تايوان للوطن الأم

قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج اليوم، إن بكين تسعى لإعادة التوحيد مع تايوان سلميا ولكن لا تستبعد استخدام وسائل أخرى لاستعادة الجزيرة.

وتوترت العلاقات في الآونة الأخيرة بين البر الرئيسي وتايوان، خاصة بعد أن التقت الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في لوس أنجلوس.

الأمر الذي دفع الجيش الصيني بإجراء مناورات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية حول الجزيرة، كإجراء رادع ضد تحركات رئيسة تايوان.

وتحظي الجزيرة بدعم وتأييد عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستعد الجزيرة لاستلام 66 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16V.

بالإضافة إلي ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، "جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران في كاليفورنيا حصلت على عقد بقيمة 217.6 مليون دولار لتزويد تايوان بطائرات بدون طيار من طراز MQ-9B".