عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: استحداث برامج تدريبية لتطوير المنظومة التعليمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن بدء قبول دفعة جديدة(الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث تبدأ الدراسة في الترم التمهيدي خلال يونيو – يوليو 2023. 

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن هذا البرامج يعد أحد أهم برامج جامعة حلوان الدراسية والتدريبية التي تعمل على تأهيل وتدريب خريجيها على متطلبات سوق العمل. 

وقال رئيس جامعة حلوان إن الجامعة لديها خطة لتحديث برامج دراسية وتدريبية تواكب سوق العمل، وتهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب واكسابهم الخبرات المختلفة، وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة عالية من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

جدير بالذكر انه نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض ملابس للطلاب بالتعاون مع جمعية الحياة الكريمة، في اطار التأكيد على أهمية الدور المجتمعي لجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، ودعمها للطلاب بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح. 


ضم المعرض العديد من المعروضات المختلفة من ملابس وأحذية والمشغولات الجلدية وغيرها، والتي لاقت إقبالا شديدًا، كما تم توزيع عدد من الهدايا خلال المعرض.

التدريبات العملية التكنولوجيا والتعليم الدكتور السيد قنديل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: بلينكن يرغب في زيارة الصين

أحمد موسى يكشف سبب زيارة وزير الخارجية إلى تشاد.. فيديو

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

الآثار: استرداد 30 ألف قطة أثرية منذ 2011

وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها في موعدها

أحمد موسى من تشاد: مصر استقبلت أكثر من 66 ألف سوداني حتى الآن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

فيديو

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ