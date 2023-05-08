رئيس جامعة حلوان: استحداث برامج تدريبية لتطوير المنظومة التعليمية

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن بدء قبول دفعة جديدة(الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث تبدأ الدراسة في الترم التمهيدي خلال يونيو – يوليو 2023.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن هذا البرامج يعد أحد أهم برامج جامعة حلوان الدراسية والتدريبية التي تعمل على تأهيل وتدريب خريجيها على متطلبات سوق العمل.

وقال رئيس جامعة حلوان إن الجامعة لديها خطة لتحديث برامج دراسية وتدريبية تواكب سوق العمل، وتهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب واكسابهم الخبرات المختلفة، وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة عالية من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

جدير بالذكر انه نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض ملابس للطلاب بالتعاون مع جمعية الحياة الكريمة، في اطار التأكيد على أهمية الدور المجتمعي لجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، ودعمها للطلاب بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح.



ضم المعرض العديد من المعروضات المختلفة من ملابس وأحذية والمشغولات الجلدية وغيرها، والتي لاقت إقبالا شديدًا، كما تم توزيع عدد من الهدايا خلال المعرض.