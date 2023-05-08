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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان: نعمل على تطوير مهارات المعلمين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن بدء قبول دفعة جديدة(الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث تبدأ الدراسة في الترم التمهيدي خلال يونيو – يوليو 2023. 

 

وصرح الدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجية والتعليم بالجامعة، لصدي البلد، أن برنامج تأهيل المعلمين يهدف إلى تأهيل المعلمين العمليين العاملين في الخدمة، لإكسابهم التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنمية مهاراتهم لمواكبة التقدم الذي تشهده البلاد، ومواكبة التطور التكنولوجي لتطوير المنظومة التعليمة وتدريب وتعليم الطلاب بأفضل الطرق الحديثة لإعداد خريجين قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وكشف عميد كلية التكنولوجية والتعليم بحلوان، أن لطلاب البرنامج المتفوقين الحق في التقدم لتحضير الماجستير والدكتوراه بالكلية، وهذا يُعتبر فرصة ذهبية لتشجيعهم على التقدم والنجاح.

 

جدير بالذكر أنه نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض ملابس للطلاب بالتعاون مع جمعية الحياة الكريمة، في إطار التأكيد على أهمية الدور المجتمعي لجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ودعمها للطلاب بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح. 


ضم المعرض العديد من المعروضات المختلفة من ملابس وأحذية والمشغولات الجلدية وغيرها، والتي لاقت إقبالا شديدًا، كما تم توزيع عدد من الهدايا خلال المعرض.

التطور التكنولوجي التكنولوجيا والتعليم Jobs Education الدكتور ابراهيم لطفي

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