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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان توضح المستندات المطلوبة للالتحاق ببرنامج تأهيل المعلمين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن بدء قبول دفعة جديدة(الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث تبدأ الدراسة في الترم التمهيدي خلال يونيو – يوليو 2023. 

أوضحت كلية التكنولوجية والتعليم بحلوان،  المستندات المطلوبة للتقديم ببرنامج تأهيل المعلمين، وتتمثل في: 

- المؤهل أصل وصورة. 

- خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه. 

- بيان حالة أصل وصورة.  

- شهادة الجيش أصل وصورة.  

- شهادة ميلاد أصل وصورة.  

- 6 صور شخصية 

ويتم تنفيذ برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، ومتابعة  الدكتور حسام حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل إبراهيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المستندات المطلوبة برنامج تأهيل المعلمين تأهيل المعلمين التكنولوجيا والتعليم Jobs Education

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