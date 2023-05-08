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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكراه.. قصة زواج زين العشماوي من مطربة شهيرة

زين العشماوي
زين العشماوي

تحل اليوم الإثنين 8 مايو، ذكرى ميلاد الفنان زين العشماوي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1934، ورحل عن عالمنا في 23 أبريل عام 1991، عن عمر يناهز الـ 57 عاما. 

ولد زين العشماوي في مدينة دمياط لأسرة يعمل معظم أبنائها في سلك القضاء والمحاماة، واشتهر في السينما المصرية بأداء أدوار الشر.  

 

زين العشماوي ومسيرته

تخرج زين العشماوي، في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليتجه بعدها للعمل في الفن وبدأ مسيرته الفنية من المسرح حيث تنقل بين الفرق المسرحية المعروفة آنذاك فالتحق بفرقة إسماعيل ياسين وفرقة رمسيس للفنان يوسف وهبي، والتي قدم معها العديد من المسرحيات، وبعدها عمل مع فرقة «ساعة لقلبك» الإذاعية الكوميدية الشهيرة.

في عام 1960 قدم زين العشماوي، أول أفلامه «أنا وأمي» بطولة رشدي أباظة وتحية كاريوكا وجسد فيه شخصية اللص الشرير واشتهر بأداء أدوار الشر كما اشتهر بدور ضابط الشرطة في عدد من الأفلام والذي أداه ببراعة في أفلام: صاحب الجلالة و بطل للنهاية و صراع الجبابرة.

رغم شهرته بأداء أدوار الشر أدى بعض أدوار الخير ففي فيلم الخطايا قام بدور الضابط الطيب، حيث تعاطف مع مأساة حليم وتعامل معه بكل حب واحترام وبدأت أعماله التليفزيونية بالمسلسل الشهير «خيال المآتة» مع عبدالله غيث في عام 1964، واختتمها بمسلسل «أنا وأنت وبابا في المشمش» مع فردوس عبد الحميد في عام 1989.

قدم للمسرح العديد من المسرحيات أشهرها اسبوتين مع يوسف وهبي، والواد النمس مع محمد نجم، والغبي وأنا مع سيد زيان.

توقف عن التمثيل لمدة 4 سنوات، من عام 1970 وحتى 1974، عمل خلالها مدرسًا للتمثيل الصامت «البانتومايم» في معهد جمال الدين الميدادي للتمثيل والموسيقى في ليبيا.

 

زوجة زين العشماوي

تزوج زين من المطربة الشهيرة حورية حسن، والتي لُقبت بـ«المطربة الطائرة» لكثرة سفرها للدول العربية لإحياء الحفلات الغنائية كما لُقبت بمطربة الأوبريت الأولى وأنجب من حورية ابنته الوحيدة حنان وانفصل عن حورية في سنواته الأخيرة، وتزوج من الممثلة فتحية عبد الغني.

قدم عمله الأخير مسلسل «حالة مراهقة» مع الفنان محمد صبحي في عام 1990 وتوفي في 23 أبريل عام 1991 عن عمر ناهز 57 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية حادة، حيث أُصيب بمرض القلب على مدار 3 سنوات قبل وفاته.

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