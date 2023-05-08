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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضخم غير مسبوق.. المغرب يعيش أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال وزير الزراعة المغربي إن الحكومة المغربية تعمل على تعزيز سلاسل الإنتاج من خلال دعم أسعار البذور والأسمدة لخفض التكاليف، وتشجيع زراعة النباتات القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية بالبلاد، وذلك في ظل أسوأ أزمة جفاف يعيشها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود. 

ووبلغت أسعار الخضروات والفواكه في الأسابيع القليلة الماضية مستويات قياسية، مما أسهم في زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة في البلاد، وفق وكالة فرانس برس.

وفي ندوة صحفية الجمعة الماضية، قال وزير الزراعة المغربي محمد صديقي على هامش الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس "هناك مبادرات حكومية لضمان استقرار الأسعار"، مضيفا أن "التوازن بين السياسة الفلاحية (الزراعية) والغذائية هو إشكالية العالم اليوم، وليس المغرب فقط."

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لضمان توافر المنتجات الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل والحبوب، موضحا أن العقبة الأساسية هي نقص المياه بسبب الجفاف.

وقال: "العائق الكبير هو الماء في ظل الجفاف الذي عاشه المغرب العام الماضي ويمتد إلى العام الحالي ." وتابع: "نستغل أية قطرة ماء بحوزتنا لكي ننتج ما هو موجود حاليا."

في السياق، يقول خبراء إن المغرب يعاني من شح مائي شديد في ظل أسوأ جفاف تتعرض له البلاد منذ أربعة عقود.

وشهدت أسعار الخضروات والفواكه في الأسابيع القليلة الماضية مستويات قياسية، الأمر الذي أسهم في رفع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، ودفع الحكومة إلى تقليص صادرات بعض المنتجات لخفض أسعارها في السوق المحلية.

وسجل معدل التضخم في الربع الأول من العام الحالي 9.4٪، مقابل أربعة في المائة خلال نفس الفترة من العام 2022.

وتقول الحكومة المغربية إن التضخم بسبب ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية، إلا أن المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في وقت سابق أن التضخم محلي أيضا بسبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.

المغرب جفاف تضخم أزمة جفاف النباتات

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