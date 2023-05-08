عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. قرار عاجل من السلطات بشأن العمالة المنزلية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تطبيق المرحلة الثانية من قرار فرض مقابل مالي بمبلغ 9600 ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للسعودي و2 للمقيم، وذلك اعتبارًا من 11 مايو المقبل.

كما استثنت الوزارة من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.

وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي تطبيق المرحلة الأولى، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9660 ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية (الجديدة) التي تجاوزت 4، فيما تضمنت المرحلة الثانية، العمالة المنزلية (الجديدة والحالية) التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.

السعودية.. إجراء عاجل من صحة مكة استعدادا لموسم الحج

السعودية .. إجراء عاجل من التعليم بسبب مخاطر "المخدرات"

10 مهن جديدة

وفي وقت سابق،  أعلنت الوزارة عن إتاحة أكثر من 10 مهن جديدة للاستقدام ضمن فئة العمالة المنزلية عبر منصة "مساند" تتناسب مع الاحتياجات، مشيرةً إلى أن المهن الجديدة المتاح استقدامها تتمثل في عامل عناية شخصية وحارس منزلي ومدرس خاص وخياط منزلي ومدير منزل، ومزارع منزلي وقهوجي منزلي.

ومنصة "مساند" إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

استقدام العمالة التنمية الاجتماعية السعودية العمالة المنزلية اقامات العمالة المنزلية العمالة المنزلية المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

السعودية.. إجراء عاجل من صحة مكة استعدادا لموسم الحج

السعودية .. إجراء عاجل من التعليم بسبب مخاطر "المخدرات"

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف سبب زيارة وزير الخارجية إلى تشاد.. فيديو

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

الآثار: استرداد 30 ألف قطة أثرية منذ 2011

وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها في موعدها

أحمد موسى من تشاد: مصر استقبلت أكثر من 66 ألف سوداني حتى الآن.. فيديو

هضربه بالرصاص.. لماذا هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

فيديو

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ