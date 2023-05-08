السعودية .. قرار عاجل من السلطات بشأن العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تطبيق المرحلة الثانية من قرار فرض مقابل مالي بمبلغ 9600 ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للسعودي و2 للمقيم، وذلك اعتبارًا من 11 مايو المقبل.

كما استثنت الوزارة من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.

وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي تطبيق المرحلة الأولى، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9660 ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية (الجديدة) التي تجاوزت 4، فيما تضمنت المرحلة الثانية، العمالة المنزلية (الجديدة والحالية) التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.

10 مهن جديدة

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن إتاحة أكثر من 10 مهن جديدة للاستقدام ضمن فئة العمالة المنزلية عبر منصة "مساند" تتناسب مع الاحتياجات، مشيرةً إلى أن المهن الجديدة المتاح استقدامها تتمثل في عامل عناية شخصية وحارس منزلي ومدرس خاص وخياط منزلي ومدير منزل، ومزارع منزلي وقهوجي منزلي.

ومنصة "مساند" إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.