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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع برتوكول تعاون بين جامعة حلوان وشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، رئيس مجلس إدارة شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وذلك في إطار جهود الجامعة نحو التحول الرقمي .

وتضمن البروتوكول التعاون المشترك للحصول على عدد من الخدمات الالكترونية منها نظامي ابن الهيثم لإدارة شؤون الطالب وإدارة شئون الخريجين، ونظام بوابة الطالب لعرض كافة التطبيقات والخدمات الخاصة به، وإنشاء منصة التعلم الإلكتروني، وبوابة أعضاء هيئة التدريس لعرض التطبيقات والخدمات الخاصة بهم، ونظام ميكنة مكتب التحويلات والتنسيق.

كما يتضمن البروتوكول عمل نظام لإدارة الدفع الالكتروني، ونظام الكشف الطبي للطلاب الجدد، ونظام إدارة الموارد البشرية والاستحقاقات، ونظام إدارة الوثائق، وميكنة دورة العمل، ونظام الحسابات الخاصة والخزينة، ونظام إدارة الموازنة العامة، ونظام إدارة المجالس، ونظام الشئون القانونية، ونظام إدارة المخازن والعهد، وإنشاء موقع الكتروني للجامعة بالإضافة إلى 30 موقعا آخر للجهات الداخلية للجامعة.

التحول الرقمي التعلم الإلكتروني الالكتروني التعاون المشترك Jobs Education

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