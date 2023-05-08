وزير الخارجية: هناك أزمة إنسانية لابد من مراعاتها واستيعاب أشقائنا السودانيين

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، من دولة تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية لجمهورية تشاد.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نثمن ونعتمد على ما لدى دول الجوار بالإضافة للإطار العربي من الاهتمام بالشأن السوداني والقدرة على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وطرفي الصراع".

وأضاف: "يجب إذكاء أهمية توقف العمليات العسكرية ورعاية مصالح الشعب السوداني"، لافتا: "يجب إعفاء الشعب السوداني من ويلات هذا الصراع والعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة".

وتابع: "يجب عدم الانزلاق لمرحلة من الصراع وعدم الاستقرار"، مضيفا: "يجب وقف الحرب لمنع أي آثار سلبية على الشعب السوداني الشقيق".

وأشار: "الحرب في السودان تأتي بآثار سلبية على دول الجوار خاصة من النزوح"، متابعا: "هناك أزمة إنسانية لابد من مراعاتها واستيعاب أشقائنا السودانيين".

وأكمل: "نعمل في أطر اتصالا بالوضع السياسي والعسكري والسياسي في السودان"، مضيفا: "رسالة الرئيس السيسي أكدت على دعم وتوطيد العلاقات مع تشاد في كل المجالات".