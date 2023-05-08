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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: هناك أزمة إنسانية لابد من مراعاتها واستيعاب أشقائنا السودانيين

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، من دولة تشاد على هامش زيارة وزير الخارجية لجمهورية تشاد.

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وزير الخارجية يسلّم رسالة من السيسي إلى رئيس تشاد

وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نثمن ونعتمد على ما لدى دول الجوار بالإضافة للإطار العربي من الاهتمام بالشأن السوداني والقدرة على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وطرفي الصراع".

 

وأضاف: "يجب إذكاء أهمية توقف العمليات العسكرية ورعاية مصالح الشعب السوداني"، لافتا: "يجب إعفاء الشعب السوداني من ويلات هذا الصراع والعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة".

 

وتابع: "يجب عدم الانزلاق لمرحلة من الصراع وعدم الاستقرار"، مضيفا: "يجب وقف الحرب لمنع أي آثار سلبية على الشعب السوداني الشقيق".

 

وأشار: "الحرب في السودان تأتي بآثار سلبية على دول الجوار خاصة من النزوح"، متابعا: "هناك أزمة إنسانية لابد من مراعاتها واستيعاب أشقائنا السودانيين".

 

وأكمل: "نعمل في أطر اتصالا بالوضع السياسي والعسكري والسياسي في السودان"، مضيفا: "رسالة الرئيس السيسي أكدت على دعم وتوطيد العلاقات مع تشاد في كل المجالات".

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