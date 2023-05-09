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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، مع تزايد التوقعات بوقف الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي. خلال الفترة المقبلة.

وينشر موقع “صدى البلد”،  نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023م.

 


الذهب عيار 24


عيار 24 بيع 2,857 شراء 2,914 جنيها


الذهب عيار 22


عيار 22 بيع 2,619 شراء 2,671 جنيها


سعر الذهب عيار 21


عيار 21 بيع 2,500 شراء 2,550 جنيها


الذهب عيار 18


عيار 18 بيع 2,143 شراء 2,186 جنيها


الذهب عيار 14


عيار 14 بيع 1,667 شراء 1,700 جنيها

 


الذهب عيار 12


عيار 12 بيع 1,429 شراء 1,457 جنيها

 


سعر الذهب اليوم في مصر


الاونصة بيع 88,857 شراء 90,634 جنيها
الجنيه الذهب بيع 20,000 شراء 20,400 جنيها
الكيلو بيع 2,857,143 شراء 2,914,286 جنيها

الذهب عيار 24


عيار 24 بيع 2,971 شراء 2,994 جنيها


الذهب عيار 22


عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,745 جنيها


سعر الذهب عيار 21


عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,620 جنيها


الذهب عيار 18


عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,246 جنيها


الذهب عيار 14


عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,747 جنيها


الذهب عيار 12


عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,497 جنيها


سعر الذهب اليوم في مصر


الاونصة بيع 92,411 شراء 93,122 جنيها
الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 20,960 جنيها
الكيلو بيع 2,971,429 شراء 2,994,286 جنيهات


سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

أسعار الذهب البورصة العالمية البورصة الجنيه الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الذهب ذهب عيار 18

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