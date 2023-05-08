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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين: الأهلي فاز بمجد أدبي وتاريخي جديد

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن مباراة السوبر التي جمعت بين الأهلي ونادي بيراميدز فى دولة الإمارات العربية المتحدة،  كانت كاشفة لأمور عديدة، مضيفا أن الأهلى هو الفائز فى المباراة و المتوج باللقب والذي حقق مكسبا بمليون دولار من فوزه بمباراة السوبر كما حقق مجدا أدبيا وتاريخيا جديدا، وأصبح متوجا باللقب، الأهلي بطل السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه.

 

الأهلي والترجي التونسي


وأكد الإعلامي "تامر أمين" في برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الأهلى فاز بمجد أدبي وتاريخي جديد وثقة معنوية كبيرة ودفعة كبيرة قبل خوض مباراة نصف النهائي المصيرية وهي مباراة مهمة جدا  مع نادي " الترجي التونسي الشقيق" من تونس يوم الجمعة القادم فى استاد " رادس" وبدون جمهور، لأن "الترجي" ينفذ عقوبة من الاتحاد الافريقي.

وأضاف، أن "بيراميدز" على الرغم انه خاسر للمباراة وللبطولة  لكنه فاز بخبرة لاعبي المباراة النهائية، لأنه يفتقد لهذه الخبرة، على الرغم أنه لديه كل المقاومات التي تؤهله أن يكون ناجحا ويحتاج إلى خبرة حياتية طويلة حتى يتكون له جمهور، ولكن ينقصه شيئان مهمان أهمهما أن هذه الخبرة تأتي بالوقت والأخرى ستأتي بالوقت الأطول، حتى يتكون له جمهور كبير، مضيفا أن هذا الفريق يحتاج إلى خبرة البطولات وهى خبرة لاعب المباريات النهائية.


 

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