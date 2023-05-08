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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحوار الوطنى|خبير: الدولة قامت ببناء الوحدات السكنية ذات البعد الإنساني

صدى البلد

كلَف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتم تقسيم لجان المحور الاقتصادى، إلى 8 لجان فرعية، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة قدمت العديد من الانجازات في مجال التنمية العمرانية بشكل كبير، حيث تم بناء أكثر من مليون و200 ألف وحدة عمرانية منذ عام 2014، واستطاعت الدولة تحويل العجز إلى زيادة، التي وصلت لأكثر من 30 مدينة الجيل الرابع خلال سبع سنوات.

 

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وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة قامت ببناء الوحدات السكنية ذات البعد الانساني، والسكن البديل الخاص بـ العشوائيات، ويكون سكن مؤسس بالكامل، بمساحات خضراء تصل إلى 40%.

وأشار حسان، إلى أن هذا السكن له العديد من المميزات، ومنها التصميم والألوان والمساحات وأسعار تعد في متناول الجميع، والتي تعد من أبرز الأمور التي تميز تلك الوحدات السكنية، وأضاف أن الدولة وفرت العديد من المواصلات المباشرة لكل تلك الوحدات في جميع المحافظات. 

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