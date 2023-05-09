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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تعقد برنامجا تدريبيا عن التراث الثقافي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعقد كلية التربية جامعة حلوان، اليوم، ورشة عمل، بعنوان “التراث الثقافي في مصر ودور التعليم في التعريف به والحفاظ عليه”، وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التراث الثقافي بالجامعة، تحت رعاية رئيسها، الدكتور السيد قنديل، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية.

ومن المقرر أن تكون الندوة في تمام الساعة الـ10 صباحًا، وتستمر حتى 10 مايو 2023، حيث يشهد اليوم الأول: فتح آفاق جديدة في تعليم التراث الثقافي،واليوم الثاني: التربية المتحفية بين النظرية والتطبيقية، أما اليوم الثالث: استخدام الألعاب في تعليم التراث الثقافي.

جدير بالذكر أن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وقع برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، رئيس مجلس إدارة شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وذلك في إطار جهود الجامعة نحو التحول الرقمي .

وتضمن البروتوكول التعاون المشترك للحصول على عدد من الخدمات الالكترونية منها نظامي ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب وإدارة شئون الخريجين، ونظام بوابة الطالب لعرض كافة التطبيقات والخدمات الخاصة به، وإنشاء منصة التعلم الإلكتروني،وبوابة أعضاء هيئة التدريس لعرض التطبيقات والخدمات الخاصة بهم، ونظام ميكنة مكاتب التحويلات والتنسيق.

الخدمات الإلكترونية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التحول الرقمي Jobs Education

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