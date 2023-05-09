3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم الثلاثاء، 9 مايو، على أن تتحسن حالة الطقس نهاية الأسبوع، وتبدأ درجات الحرارة في الإرتفاع.

نشاط الرياح



وأوضح خبراء الطقس أن هناك نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، مع فرص سقوط أمطار ضعيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

شبورة مائية على الطرق



تتركز شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ولا توجد ظواهر جوية تذكر غير الشبورة المائية صباحا.

نشاط الملاحة وارتفاع الأمواج



حركة الملاحة البحرية معتدلة إلى خفيفة على البحر الأبيض المتوسط، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1,5 متر، أما البحر الأحمر، فحركة الملاحة معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى



القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 28 17

6 أكتوبر 28 17

بنها 28 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 27 17

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 17

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 18

دمياط 24 18

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 17

العريش 23 17

رفح 23 16

رأس سدر 30 20

نخل 27 12

كاترين 23 8

الطور 31 21

طابا 28 18

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 22 16

السلوم 25 17

سيوة 27 18

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 21

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 32 22

حلايب 28 20

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 30 20

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 16

أسيوط 29 17

سوهاج 30 18

قنا 32 20

الأقصر 32 19

أسوان 33 21

الوادي الجديد 31 18

أبوسمبل 32 20