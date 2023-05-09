تجهيز المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الحسنة للافتتاح قريبا

تفقد لجنة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بديوان عام محافظة شمال سيناء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة الحسنة ، وذلك لمتابعة تجهيز المركز التكنولوجي ، وذلك تمهيداً لافتتاح المركز قريبا، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي ذكرى تحرير سيناء ال٤١ ،بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين بمركز ومدينة الحسنة.

الحاسب الآلي:

حيث تابعت اللجنه عملية تجهيز الفرش داخل المركز و أجهزة الحاسب الآلي ، والاجهزة الصوتية بالمركز ، ومكاتب العاملين ،والمنافذ المخصصة لاستقبال المواطنين .،لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال تطبيقات الانترنت المطوره، وتقديم خدمة أفضل للمواطن بشكل حضاري ومتكامل لإنجاز الأعمال.

هذا وتناول اللقاء

وقد استعرضت اللجنة مع قيادات مجلس المدينة جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق مركز ومدينة الحسنة، بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة ، والتعرف على نسبة التنفيذ التي تمت حتى الان .

بالإضافة إلى عرض وافي من قبل المهندس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام.

وأكد احمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، علي حرص رئاسة مركز ومدينة الحسنة لتذليل أي عقبات أمام الشركات المنفذة للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل المركز والمدينة، من أجل رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق اللجنة ، سكرتير عام المركز والمدينة ، و المهندس محمد نوار مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ، و مصطفي عبد الحليم ، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس، ومحمد عادل مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

