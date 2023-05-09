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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يشهد انطلاق جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لجائزة نوار للرسم  بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".


وأكد الدكتور السيد قنديل - في تصريح له اليوم -  أهمية المسابقة في إحياء الفن والثقافة والتأكيد على فن الرسم لإثراء المواهب التشكيلية وتطويرها وتنميتها للطلاب، مشيرًا إلى أن عملية بناء الإنسان المصري مهمة كبيرة.


وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن موضوع المسابقة يتيح الفرصة لكافة الفنانين والمنتمين للفن الاشتراك، داعيًا كافة الطلاب للمشاركة والتنافس الجاد في المسابقة لبناء شخصيتهم، وضرورة استغلال الوقت وخوض المسابقة بالأعمال الفنية الجادة التي تعكس و تبرز ما يتمتع به طلاب كلية الفنون الجميلة من حس جمالي و فني ومواهب متعددة فى فن الرسم. 


ونوه  قنديل إلى حرص الجامعة على تنظيم المسابقة إيماناً منها بمكانة الفن التشكيلي فى المجتمع و إتاحة الفرص لطلاب كلية الفنون الجميلة فى اكتشاف المواهب المتعددة فى فن الرسم، كما أن تلك المسابقة متزامنة مع رؤية مصر 2030 وهي أجندة وطنية تعكس الخطة الإستراتيجية للدولة لتحقيق مبادئ و أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات منها المعرفة و الابتكار و البحث العلمي و هي ركائز أساسية للتنمية و التحفيز و الابتكار و نشر ثقافة ودعم البحث العلمي.

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من جانبه، قال الدكتور أحمد نوار الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجملية إن كلية الفنون الجميلة لها تأثير على المستوى المصري والعربي وتخرج منها فنانين متميزين، وهدف المسابقة هو تعميق دور فن الرسم كبناء أساسي في العمل الفني، و التنافس لابراز المستوى الإبداعي وبث دماء جديدة فنية من خلال المسابقة، واكتشاف المواهب ولتكون الأفكار على مستوى العمل الفني، وسوف يتم إقامة معرض في ختام التسابق نهاية ديسمبر القادم.


بدوره، أكد  الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة أن الشروط العامة للمسابقة تتضمن حق المشاركة بحد أقصى ثلاثة أعمال، والمشاركة في ورش العمل المصاحبة للدورة بجانب مشاركة الطالب في المسابقة، وتقبل الأعمال بخامات الرصاص، الفحم، الفلوماستر، الأحبار ويشترط أن تكون من انتاج عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ويلتزم المشارك بالتوفيق وتاريخ الإنتاج والخامة المستخدمة مدونة خلف العمل.


ومن المقرر أن تكون جوائز المسابقة الأولى ١٠٠٠٠ جنيه مصري وشهادة تقدير والقلم الذهبي، والثانية ٧٠٠٠ جنيه مصري وشهادة تقدير والقلم الذهبي،  والثالثة ٥٠٠٠ جنيه مصري وشهادة تقدير والقلم الذهبي، بالإضافة إلى خمس جوائز تشجيعية قيمة كل منهم ٢٠٠٠ جنيه مصري وشهادة تقدير والقلم الذهبي، كما يسلم كل متسابق شهادة مشاركة.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التنمية المستدامة السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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