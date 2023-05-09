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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس عين شمس يلتقى وفد جامعة لايبتسيج الألمانية لبحث أطر التعاون

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وفداً من جامعة لايبتسيج بألمانيا والذى يقوم بزيارة علمية لكلية الألسن فى إطار ماجستير الترجمة المشترك بين الجامعتين، ترأس الوفد أوليفر تشولو مدير معهد الدراسات اللغوية والترجمة وترافقه المحاضرتين د. مريم فرادى ود. آن كاترين إنده.

 

حضر اللقاء من جانب كلية الألسن سلوى رشاد عميد الكلية وأشرف عطية وكيل الكلية للدراسات العليا وفريق عمل الماجستير بقسم اللغة الألمانية وهم  نهلة ناجى توفيق رئيس القسم وعاصم عزالدين العمارى منسق برنامج الماجستير وعبد الحميد مرزوق عضو الفريق العمل.

 

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات العلمية والتعاون الثقافى مع الجهات الألمانية الداعمة مثل الهيئة الألمانية للتبادل العلمى لدعم المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الطلاب والأساتذة.

 

ووجه  نائب رئيس الجامعة الدعوة للضيوف لحضور مؤتمر الجامعة والتى قبلها الضيوف وعبروا عن شكرهم، كما أشادوا بما قام به فريق العمل بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن من إعداد متقن لبرنامج الزيارة، وأثنوا على الحفاوة التى حظوا بها من إدارة الجامعة ، و من الكلية على مستوى الطلاب والباحثين بهذه الكلية العريقة.

 

وفى نهاية اللقاء أهدى أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للضيوف كتابا تذكاريا باللغة الإنجليزية عن قصر الزعفران، كما قدمت عميدة كلية الألسن درع الكلية هدية لهم تعبيرا عن أواصر التعاون، من جانبهم  قام الضيوف بإهداء الكلية مجموعة من أحدث الكتب العلمية فى الترجمة.

الدراسات العليا والبحوث الهيئة الألمانية للتبادل العلمي العلاقات العلمية Jobs Education

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