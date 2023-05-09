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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان: نعمل على تقديم تعليم بجودة عالية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تقدم مراكز جامعة حلوان العديد من البرامج التدريبية للطلاب بهدف تنمية المهارات و تأهيلهم لمواجهة التطور التكنولوجي و متطلبات سوق العمل ، و من أهم مراكز جامعة حلوان التدريبية مركز اللغات بكلية الآداب و مركز تدريب المدربين و مراكز التدريب الخاصة بالكليات . 

وصرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة  و مركز التدريب بحلوان و مراكز اعداد الطلاب لسوق العمل من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل.

جدير بالذكر انه قد شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لجائزة نوار للرسم  بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".
وأكد الدكتور السيد قنديل - في تصريح له اليوم -  أهمية المسابقة في إحياء الفن والثقافة والتأكيد على فن الرسم لإثراء المواهب التشكيلية وتطويرها وتنميتها للطلاب، مشيرًا إلى أن عملية بناء الإنسان المصري مهمة كبيرة.
وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن موضوع المسابقة يتيح الفرصة لكافة الفنانين والمنتمين للفن الاشتراك، داعيًا كافة الطلاب للمشاركة والتنافس الجاد في المسابقة لبناء شخصيتهم، وضرورة استغلال الوقت وخوض المسابقة بالأعمال الفنية الجادة التي تعكس و تبرز ما يتمتع به طلاب كلية الفنون الجميلة من حس جمالي و فني ومواهب متعددة فى فن الرسم. 

التطور التكنولوجي البرامج التدريبية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education جامعة حلوان

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