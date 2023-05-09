مصابة به منذ ولادتها.. معلومات صادمة عن مرض زوجة الفنان حازم إيهاب

صرحت زوجة الفنان حازم إيهاب منى داغر أنها مصابة بمرض era's palsy، عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، بأن يدها اليسرى ليست كيديها اليمني.

ما هو مرض era's palsy المصابة به زوجة حازم إيهاب

وكشفت منى داغر، بأنه مرض يتسبب فى ضعف أعصاب الكتف و الذراع تؤدى إلى ضعف أو فقدان وظيفة العضلات؛ حيث أنها أصيبت به منذ ولادتها.

ويتسبب مرض era's palsy، أي ما يدعي بالشلل القطج هو ضعف العضلات في الذراع أو الكتف الذي يمكن أن يحدث نتيجة إخراج الطفل بطريقة خاطئة أثناء الولادة وتم شدهم من أكتافهم أثناء الولادة.

وفي بعض الحالات يمكن مرض شلل القطج أن يشفى من تلقاء نفسها، حيث ان الزراع مربوط بخمسة أعصاب تربط العمود الفقري بذراع واليد. هذه الأعصاب تسمح بكفّك، ذراعيك وأيديّك أن تشعر و تتحرك، و إذا كانت هذه الأعصاب العارية لا تعمل بشكل جيد فقد يسبب ضعف العضلات أو الشلل.

ما هو مرض era's palsy المصابة به زوجة حازم إيهاب

وأحيانا ما يصاب الأطفال بالشلل القطج الجدد أثناء الولادة المهبلية الصعبة، ويمكن أن يحدث الشلل أيضاً للبالغين الذين يعانون من إصابات مؤلمة.

ويؤثر الشلل القطج على الكتف والذراع والمرفق. بشكل عام، عضلات يديك لا تتأثر، لكن يديك قد تعاني من الألم أو الخدر، وتشمل علامات وأعراض الشلل era's palsy، ما يلي :

_ الإحساس بالتنميل.

عدم القدرة على رفع الذراعين لأعلى يعيدا عن الجسم.

وعادة ما يبدأ التشخيص للشلل القطج بفحص بدني، ويقترح الطبيب بعمل تمارين وعلاج بدني مع الطفل من عمر ثلاثة أسابيع تقريباً.