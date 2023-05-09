الانتقال إلى العاصمة الإدارية اقترب.. رسائل مدبولي من مقر الجمهورية الجديدة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، جولة تفقدية في العاصمة الإدارية، ومكونات الحي الحكومي، في إطار استعداد تسليم المباني بعد الانتهاء منها وبدء تشغيلها خلال الفترة المقبلة، وتفقد مدبولي، مبنى مديرية أمن العاصمة CCC، واستمع إلى تفاصيل المكونات التي يشتمل عليها المبنى، ونوعية الخدمات المتوافرة به.

مديرية أمن العاصمة الإدارية

ويتكون مبنى مديرية أمن العاصمة، من 2 دور بدروم، وطابق أرضي، و7 طوابق متكررة، و2 دور روف بإجمالي مسطح 68.447 م2، كما يتوافر مبنى خدمي ملحق به يتكون من دور أرضي، و2 دور متكرر بإجمالي مسطح 3150 م2، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المبنى وجار تسليمه.

وعقب انتهاء رئيس الوزراء، من تفقد مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، لزيارة مقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي، وكان في استقباله الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول مكونات المبنى الرئيسي وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي النظام الإلكتروني المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفي الوزارة، ومنظومة البوابات الإلكترونية.

وحرص رئيس الوزراء، خلال تفقده عددا من مكاتب موظفي الوزارة، على إجراء حوار مع عدد منهم للاطمئنان على توافر التجهيزات التي تضمن أداء الأعمال على النحو المطلوب، لافتا إلى أنه من الممكن أن نواجه عددا من التحديات خلال الفترة الحالية التي تشهد مراحل الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن تلك التحديات تأتي في الإطار الطبيعي لبدء مرحلة جديدة من العمل، وصولا لانتظام دفة الأمور في مسارها المنشود للعمل بأعلى مستوى من الكفاءة. كما اطمأن "مدبولي" على وسائل انتقال الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سرعة العمل لإتمام نقل الحكومة

وخلال جولة رئيس الوزراء، تم التأكيد على أن العمل جار على قدم وساق لسرعة تسليم مبنى مديرية أمن العاصمة وبدء تشغيله خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك نظرا لدوره الكبير في توفير وضمان أعلى درجات التأمين للأفراد والمنشآت داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي إطار ذلك وجه مدبولي، بسرعة التنسيق وتذليل مختلف التحديات لسرعة تشغيل هذا المبنى الحيوي.

وطالب بأن يتم العمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء والتسليم خلال فترة زمنية قريبة، بحيث يتم التشغيل الفعلي للمبنى بأكمله بكفاءة عالية في رصد وتلقي البلاغات، وتوزيع المهام المختلفة في التأمين، والتعامل مع أي أحداث طارئة أو عاجلة.

أهمية زيارات رئيس الوزراء للعاصمة

في هذا الصدد، أكد المهندس الدكتور محمد طلعت، مستشار رئيس الوزراء لشئون الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن زيارة رئيس الوزراء، تأتي في إطار المتابعة التي توليها الحكومة والدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه قد تفقد اليوم مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية، ما يعكس قرب موعد افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف طلعت خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حلم العاصمة الإدارية أصبح حقيقي، وأن الحكومة سوف تنتقل بشكل تدريجي وكامل إلى العاصمة الإدارية لمباشرة عملها، مؤكدا أن الدولة تولي هذا الأمر اهتمام كبير جدا، وهو ما تظهره المتابعة الدورية والزيارات المتتالية على مدار الأيام الماضية والأيام القادمة.

المهندس الدكتور محمد طلعت مستشار رئيس الوزراء لشئون الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

واختتم إن هدف هذه الزيارات هو الوقوف على آخر التطورات في عملية الإنشاءات وتسليم المباني مباني الوزارات الحكومية والاحياء الحكومية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد أيضا وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار متابعته للمشروعات المنفذة في العاصمة الإدارية، واستمع مدبولي لشرح حول عمل مبني الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة والعدد الذي تحويه وانتظام العمل بها.