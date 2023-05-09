جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربة جديدة على قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه قصف مواقع في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة، قبل أن يتمكن من تنفيذ هجوم على الحدود.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل حول الغارة في وقت لاحق.

وأوضحت تقارير إعلامية فلسطينية، أنه غير مؤكدة أن اثنين من أعضاء حركة الجهاد الفلسطينية استشهدا في الغارة.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن 95٪ من المشاكل الأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي تنبع من إيران.

وأشار "نتنياهو"، خلال كلمة له في المؤتمر الأمني ​​الإسرائيلي، إلى البرنامج النووي الإيراني والتهديد الصاروخي، وقائلا "في مواجهة النظام الإيراني الذي يعلن أنه ينوي إبادتنا، يجب صد قدرته على تنفيذ هذه المؤامرة".

وأضاف “سياستي مصممة لتأخير قدر الإمكان تحول إيران إلى دولة نووية عسكرية”.