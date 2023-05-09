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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الملحقية الثقافية الليبية بالقاهرة يزور جامعة المنصورة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  الدكتور  محمد السنوسي  - مستشار الأكاديمية الليبية للدراسات العليا و الدكتور إسماعيل عبيد الهادي - المستشار الثقافي بالملحقية الثقافية الليبية بالقاهرة ومحمود شحاته -رئيس قسم الإشراف بالملحقية وهند سرى -رئيس القسم المالي بالملحقية.   


وذلك بحضور  الدكتور  أشرف شومة  عميد كلية الطب ،  الدكتورمحمد عبد العظيم - عميد كلية الهندسة و  الدكتور أسامة العيان -عميد كلية العلوم ،  الدكتور وليد الشناوى  عميد كلية الحقوق  الدكتور محمود سليمان الجعيدي - عميد كلية الآداب والدكتور/ أحمد أنور العدل - المشرف  العام على إدارة الوافدين ، وسحر محمد العراقي  مدير إدارة الوافدين.


وأكد  رئيس جامعة المنصورة حرص  الجامعة علي الاهتمام بالطلاب الليبيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم .


وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة مؤكدين  اعتزازهم بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها  وما حققته من تقدم ملموس فى كافة التخصصات وتطلعهم الي مزيد من التعاون وعقد بروتوكول تعاون بين الجامعة و الأكاديمية الليبية للدراسات العليا لربط مؤسسات التعليم العالى الليبية بجامعة المنصورة.


وعلى هامش الزيارة قام الوفد بعقد اجتماع مع  العمداء للتعرف على البرامج التعليمية الجديدة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وكما تم عقد لقاء مع  بعض الطلاب الليبيين لمناقشة أوضاعهم والعقبات التى تواجههم .

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البرامج التعليمية الجديدة الدكتور محمود سليمان الجعيدي جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الطب عميد كلية الاداب مؤسسات التعليم العالى

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