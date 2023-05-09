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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان: برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب في سوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يقدم مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان العديد من البرامج التدريبية للطلاب بهدف تنمية المهارات وتأهيلهم لمواجهة التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير العملية التعليمية لاعداد اجيال قادرة على تحقيق لتنمية . 

وكشف مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أن هذه الدورات والبرامج التدريبية تشمل :

  • دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل
  • دورات تدريبية في جميع اللغات الأجنبية
  • دورات تدريبية فى العلوم الإنسانية بالإضافة
  • دورات تدريبية  في اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها للباحثين
  • إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية  المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا  (التويفل) للباحثين و طلاب الدراسات العليا الراغبين بالالتحاق

وأعلنت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان أنه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام  عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبني  المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة و التى تشمل صورة بطاقة الطالب .

قالت جامعة حلوان إنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

الآداب جامعة حلوان التطور التكنولوجي البرامج التدريبية Jobs Education

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