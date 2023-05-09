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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترقية 79 قاضيا بمحكمة النقض.. وضم 70 آخرين

النقض
النقض

انعقدت اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة القاضى الجليل محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى – وتعد تلك الجمعية الأكبر حضوراً فى تاريخ محكمة النقض، وافتتحت الجمعية بآيات من الذكر الحكيم أعقبها تكريم لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنية هذا العام، وآخر لمن اكتمل عطاؤهم ثم كلمة رئيس المحكمة والتى استهلت بتوجيه رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير كافة لوجستيات العمل القضائى.

وتناولت كلمة رئيس المحكمة استعراضاً لاستخدام أحدث التقنيات مع شركاء النجاح فى الانتهاء من مشروع المكتبة الالكترونية للقضاة وبياناً للطعون التى تم انجازها بفروعها الجنائية والمدنية والتجارية والإيجارات والعمال ووضع استراتيجية محددة للسنوات القادمة، واختتمت الأعمال بالموافقة على ترقية تسعة وسبعين قاضياً بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض فضلاً عن الاقتراع السرى لعــــدد سبعين قاضياً للانضمام لسدنة محكمة النقض.

وفى الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض على الاصرار بالمضى قدماً لتحقيق العدالة بالتفانى فى انجاز الباقى من الطعون ومواصلة الجد لتحقيق كلمة الله الحق فى إرساء وتحقيق العدالة ومواكبة العصر فى استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمى داخل محكمة النقض وفقاً للخطة الموضوعة.

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