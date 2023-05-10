نشرة المرأة والصحة: عبير صبري بحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه.. فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيا.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلادها بالبيجاما.. معلومات صادمة عن مرض زوجة الفنان حازم إيهاب

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

تصيبك بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يحذر من تناول المكملات والمنشطات بشكل عشوائي

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق ، من عشوائية المكملات، وفوضي الفيتامينات، وجنون المنشطات، وسعار الهرمونات.

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم



تمكن فريق من الأطباء الأمريكيين من إجراء أول عملية جراحية لدماغ جنين داخل رحم أمه فى العالم وذلك من أجل علاج حالة طبية نادرة.

30 دقيقة تسبب أمراض خطيرة.. إزاى تقلل عدد ساعات استخدام الموبيل والكمبيوتر

فى العصر الحالى أصبح الهاتف المحمول والكمبيوتر من أهم الأجهزة التى نستخدمها بشكل يومي بل والبعض يمضى معظم وقته من خلالها حتى وصل حد الإدمان .

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

لا غني عن شراء علب الطعام الجاهزة وسريعة التحضير من السوبر ماركت، وذلك لسهولة تحضيرها وطهيها، ولكن ما حدث مع سيدة بريطانية كانت فاجعة كبيرة بالنسبة لها؛ حيث أن الأمر تخطى كون هذه المنتجات منتهية الصلاحية، إلا أنها وجدت ما لم يكن في الحسبان.

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة او يحدث في إنسداد مساره، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية).

لو عندك وحمة.. انتبه قد تكون مؤشرا لمرض مميت

الوحمة هى علامة جلدية تظهر لدي البعض ولكنها فى بعض الأحيان قد تكن مؤشرا لمرض خطير ومميت وهو سرطان الجلد لذا يجب إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة الحقيقة.

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

فاجأت النجمة عبير صبري متابعيها بجلسة تصوير جديدة وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة.

ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

ظهرت النجمة رزان مغربي بإطلالة ساحرة وجذابة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

يؤدي لأمراض خطيرة.. 7 فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيا

قالت الدكتورة أولجا لوشنيكوفا أخصائية أمراض الباطنية خبيرة التغذية الروسية، إن الفجل من أكثر الخضروات المفيدة للجسم وتساعد فى الحصول على وزن صحي، وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض الأشخاص الذين يصابون بأضرار بسبب تناوله.

بقميص شفاف.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

أطلت النجمة نوال الزغبي على كتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بإطلالة جذابة وساحرة، وذلك حتى تعلن عن موعد طرح أحدث أغانيها "ريترو".

نفس نتيجة الدواء.. وصفة هاني الناظر المنزلية لعمل محلول لعلاج حب الشباب

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، كثير من البنات والشباب يعانون من مشكلة حبوب الشباب، ويحتاجون مستحضرات موضعية في صورة غسول لعلاج هذه المشكلة.

بالبيجامة وشمعة.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلادها

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعهيا صورة جديد لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” احتفالا بعيد ميلادها.

مصابة به منذ ولادتها.. معلومات صادمة عن مرض زوجة الفنان حازم إيهاب

صرحت زوجة الفنان حازم إيهاب منى داغر أنها مصابة بمرض era's palsy، عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، بأن يدها اليسرى ليست كيديها اليمني.