النواب:مشروع الموازنة العامة يصل لـ3 تريليونات جنيه وهو رقم جديد على مصر

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الموازنة العامة هذه السنة هي من أصعب الموازنات التي مرت على مصر، وأن من سنوات ماضية عندما وصلت الموازنة إلى تليريون جنية بدأ الشعب يطلق عليها "موازنة تلريونية" ولكن وصلت الموازنة الأن إلى 3 تيلريون، وهذه بالفعل أرقام جديدة على مصر.

وأوضح "عمر" خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على فضائية " الإي تي سي" تقديم الإعلامية " انجي أنور"، أن هذه الموازنة أهم ما يميزها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة أن باب الدعم يأخذ أكثر من 530 مليار جنية تقريبا وهذا البند هو ما يهم المواطن المصري، وأن الدعم هذه السنة يأخذ حق كبير جدا وأيضا دعم الكهرباء، دعم المواد البترولية وصل إلى ما يقرب إلى 120 مليار جنية ودعم الخبرسوف يصل إلى 70 مليون مواطن فى مصر، مضيفا أن الدعم وصل إلى 128 مليار جنية من السلع التموينية والخبر.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أن مخصصات التأمين الصحي والادوية تصل إلى مليار جنية، وأيضا مخصصات الإسكان الدعم وصل فيها إلى 10 مليار جنية، وأيضا تكافل وكرامة تصل إلى 5 مليون أسرة بمبلغ 31 مليار جنية وهذا رقم ضخم جدا.

ونوه إلى أن القنبلة الحقيقية الموجودة فى الموازنة هي " أعباء الدين" وهذه من المشاكل الكبيرة وسببها الرئيسي هي السياسة النقدية التشددية التي تتبعها البنوك المركزية على مستوي العالم وأساسي فيهم البنك الفيرالي الأمريكي، حيث رفع عشرة مرات من فترة كرورنا، وأن فوائد خدمة الدين تصل إلى " تليريون ومائة وعشرون مليار وهذا رقم ضخم جدا والجميع مجبر عليه، وام صر من الدول التي لا تتخلف يوم عن سداد الدينوان أقتصاد مصر هو أقتصاد متنوع وان البنية الأساسية القائم عليها أقتصاد مصر قادرة على الخروج من هذه الأومة ، لأن البنية الأساسية سليمة.