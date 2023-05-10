أخبار الفن| محامي المجني عليهما بقضية وفاء مكي: ليس لدي أدنى شك في تورطها .. محطات فارقة من حياة الراحلة هالة فؤاد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة هالة فؤاد التى توفيت فى مثل هذا اليوم من عام 1993 وعلى الرغم من الرحلة القصيرة التي قضتها هالة مع الفن إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة وعلامة جميلة فى نفوس الجمهور الذى عشق براءتها وطلتها.

حيث ولدت هالة فؤاد فى 26 أبريل عام 1958، وهى ابنة المخرج أحمد فؤاد، وظهرت هالة برفقة والدها فى بعض الأعمال وهى بعمر عامين.

يقام اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع ، عرض فيلم "العنكبوت" بقاعة سينما الهناجر، بحضور صناعه منهم: المخرج أحمد نادر جلال، و المؤلف الموسيقي عمرو إسماعيل، المونتير محسن عبد الوهاب، مدير التصوير أحمد يوسف، السيناريست محمد ناير، ويدير الندوة الناقدة علا الشافعي.

ظهر تطور جديد في قضية تعذيب وفاء مكي للخادمتين مروة وهنادي، وهي القضية التي عادت للأضواء مرة أخرى بعد نحو ٢٠ عامًا من اشتعالها، وذلك من خلال ما تردد خلال الأيام الماضية عن براءة وفاء من التهم التي وجهت إليها، بحسب معلومات أدلت بها الفنانة ميار الببلاوي والفنانة هند عاكف لوسائل الإعلام.