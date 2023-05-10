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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية الأفضل عربيا في العائد المرجح بأحجام التداول وبمعدل الدوران

البورصة المصرية
البورصة المصرية

فازت البورصة المصرية بجائزتي اتحاد أسواق المال العربية السنوية عن عام 2022 من قبل مؤسسة The Global Economics وذلك عن فئة "أفضل بورصة عربية من حيث المردود المثقل بأحجام التداول" و" أفضل بورصة عربية من حيث معدل الدوران."

 تسلم رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية الجائزتين في حفل توزيع جوائز اتحاد أسواق المال العربية والذي جرت مراسمه في مسقط - سلطنة عُمان يوم 9 مايو 2023 وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لهذا العام.

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وصرح الدكاني بأن هاتين الجائزتين تعكسان الأداء القوي للبورصة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات التي واجهتها في بدايات العام الماضي، حيث أنه وعلى الرغم من البداية الصعبة لعام 2022 والتي وصلت إلى أقل مستوى للسوق ومؤشره الرئيسي - EGX30 في بداية يوليو، إلا أن ذلك كان بداية جديدة للسوق على كافة المستويات سواء من ناحية أداء المؤشر أو أحجام وقيم التداولات. وأضاف رئيس البورصة أنه تم وضع استراتيجية عمل جديدة وعودة التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، واتخذت إدارة البورصة عدة إجراءات تستهدف عودة الثقة لسوق المال وتصحيح الأوضاع، مما جعل عام 2022 عام الأرقام التاريخية للبورصة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر EGX30  قد حقق مع نهاية العام 22.2% عائدا سنويا، وحوالي 69% عائدا مقارنة بأقل نقطة للمؤشر في يوليو من نفس العام، مما وضع البورصة المصرية في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي، كما ارتفعت إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي بلغ 1,084 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية مما جعل البورصة المصرية ثالث أكبر البورصات العربية من حيث قيم التداول حيث بلغت 59 مليار دولار ،كما بلغ معدل الدوران في البورصة المصرية 152% في عام 2022 لتصبح الأعلى بين البورصات العربية للعام الثاني على التوالي .

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