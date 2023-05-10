لأول مرة منذ 20 عاما.. أردوغان أمام منافسة شرسة في انتخابات 14 مايو

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحديات في انتخابات 14 مايو من الشهر الجاري، وذلك في ضوء أزمات كبيرة، كان أكثرها حدة زلزال تركيا وسوريا الذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وقالت “بي بي سي نيوز”، إن الأتراك يقفون عند نقطة تحول تاريخية، بين الاختيار بين اثنين من المرشحين الرئيسيين للرئاسة، واللذان يقدمان مسارات مختلفة بشكل كبير لمستقبل بلدهم.

بعد أكثر من 20 عامًا في السلطة، يعد رجب طيب أردوغان بتركيا قوية ومتعددة الأطراف، وتوفير ملايين الوظائف.

بينما يريد منافسه كمال كيليجدار أوغلو، بدعم من معارضة واسعة، توجيه هذه الدولة العضو في الناتو مرة أخرى نحو موقف موالٍ للغرب وأكثر ديمقراطية.

يتهم الرئيس خصومه بأنهم مؤيدون للغرب، في حين أن حزبه يصف نفسه بأنه مع الناس.

لحظة فاصلة

منذ عام 2017، يدير أردوغان تركيا بسلطات رئاسية، من قصر واسع في أنقرة.

كرئيس لتركيا، يمكنه إعلان حالة الطوارئ، ويمكنه اختيار أو فصل موظفي الخدمة المدنية.

ويقول سليم كورو، عضو مركز أبحاث تيباف التركي: "إذا فاز أردوغان، فلن يتغير الكثير، فصلاحياته واسعة بالفعل لدرجة أنه لن يسعى إلى توسيعها أكثر".

ويروج كيليتشدار أوغلو، للناس بأنه سيعيد تركيا إلى البرلمان ورئيس الوزراء إلى السلطة، ويعيد إحياء المحاكم المستقلة والصحافة الحرة.

وقد وعد قائلاً: "سأخدم جميع مواطني تركيا البالغ عددهم 85 مليونًا، وسأظهر الاحترام لكل واحد منكم".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو.

بين الشرق أو الغرب

تعد تركيا جزء من حلف الناتو، لكن رئاسة أردوغان سعت إلى إقامة علاقات وثيقة مع الصين وروسيا أيضًا، حيث اشترت نظام دفاع جويا روسيا من طراز S-400 وافتتحت محطة نووية روسية الصنع - الأولى لتركيا - قبل الانتخابات.

يدعو أردوغان إلى موقف متعدد الأطراف، ينظر إلى تركيا على أنها "جزيرة سلام وأمن"، ويحاول أن تكون أنقرة في دور الوسيط في الحرب الروسية في أوكرانيا.

في غضون ذلك، يريد خصمه وحلفاؤه العودة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واستعادة العلاقات العسكرية لتركيا مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على العلاقات مع روسيا.

ويعتقد المحلل سليم كورو، أنه إذا بقي أردوغان في السلطة، فإنه سيواصل دفع تركيا بعيدًا عن الغرب، دون مغادرة الناتو.

ويريد أن يصل بتركيا إلى نقطة في المدى المتوسط أو في المستقبل البعيد تكون فيها عضوية الناتو غير ذات صلة.

تضخم مرتفع

تأتي هذه الانتخابات في لحظة عصيبة بالنسبة للاقتصاد التركي أيضًا.

بلغ معدل التضخم رسميًا 43.68%، وقد عانى الأتراك من أزمة تكلفة معيشية أكثر حدة، ويقول الكثيرون إن معدل التضخم الحقيقي يبدو أعلى بكثير.

كانت سنوات أردوغان الأولى نموذجًا للنمو الاقتصادي القوي ومشاريع البناء الضخمة، ودائمًا ما تمسكت تركيا بشروط اتفاقيات القروض مع صندوق النقد الدولي.

لكن في السنوات الأخيرة تخلت حكومته عن السياسة الاقتصادية التقليدية.

يقول سيلفا ديميرالب، أستاذ الاقتصاد في جامعة كوج، إن ذلك أدى تدريجياً إلى تآكل استقلال البنك المركزي، وأقال ثلاثة من حكامه في تتابع سريع.

وارتفع التضخم، مع إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، بينما انخفضت قيمة الليرة التركية لتحسين الميزان التجاري وتعزيز الصادرات.

لا يزال أردوغان يعد بنمو مرتفع، وستة ملايين وظيفة جديدة ودفعة كبيرة للسياحة، لكن البروفيسور دميرالب يعتقد أن سياساته ستبقي التضخم مرتفعًا بنسبة 45% للأشهر القادمة.

وأضاف دميرالب: “إذا فاز كمال كيليجدار أوغلو وحلفاؤه بالرئاسة والبرلمان، فإن تركيا ستعود إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، وسينخفض التضخم إلى 30% بحلول نهاية عام 2023 وسيستمر في الانخفاض بعد ذلك”.

اللاجئون السوريون

تتم مراقبة هذه الانتخابات بعناية شديدة من قبل 3.5 مليون لاجئ سوري يتمتعون بحماية مؤقتة في تركيا، حيث يريد منافس المعارضة إعادتهم إلى بلادهم "في غضون عامين على أبعد تقدير".

يعد هذا مصدر قلق كبير للسوريين، الذين جاءوا إلى تركيا بشكل رئيسي في السنوات الست الأولى من الحرب حتى عام 2017.

لكن يريد أكثر من 80% من الأتراك عودتهم إلى ديارهم.

وبعد الاقتصاد وعواقب الزلزال، تعد هذه القضية الأهم بالنسبة للأتراك، كما يقول البروفيسور مراد أردوغان.

ومع ذلك، هناك أكثر من 700 ألف سوري في المدارس التركية، و880 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ عام 2011.

ويقول البروفيسور أردوغان: "لا أستطيع أن أفهم كيف سيتركون هذه الحياة ويعودون إلى سوريا".

وقال كمال كيليجدار أوغلو إنه سيتفاوض بشأن عودة السوريين مع دمشق، لكن مع إصرار سوريا على ترك تركيا للمنطقة العازلة التي يبلغ طولها 30 كيلومترًا (18 ميلاً) عبر الحدود، فإن ذلك ينطوي على خطر قيام سوريا بشن هجمات على المنطقة وإثارة موجة جديدة من اللاجئين.

ويقول المحللون إنه ولأول مرة يواجه أردوغان منذ وصول حزبه، العدالة والتنمية، للحكم في انتخابات عام 2002، منافسة قوية من داخل المعارضة، التي يصطف معظمها هذه المرة خلف مرشح موحد، هو كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

تحالف المعارضة

لأول مرة توحد معظم الأحزاب المعارضة الكبيرة صفوفها، وذلك في هيئة "تحالف الأمة المعارض، المكون من 6 أحزاب، وتتفق على مرشح واحد تقف خلفه ما يعني حشد أصوات أتباعها له.

الأكراد

لطالما كسب أردوغان أصواتا وسط الناخبين الأكراد، وحتى في الانتخابات الرئاسية 2018 التي شارك فيها المرشح الكردي صلاح الدين ديمرطاش، حصل على أصوات متقاربة معه في المناطق الكردية.

لكن هذه المرة يدعم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كليتشدار أوغلو، وتشير نوايا التصويت في المدن الكردية إلى أن نسب التصويت له تتخطى 62%، فيما سبق وحصل مرشح آخر للمعارضة في انتخابات 2018 على 6%.

تأييد أقل

تشير استطلاعات في العام الأخير إلى أن نسب التصويت للتحالف الحاكم تتراجع؛ نتيجة الوضع الاقتصادي، فيما ترد الحكومة بأن الأسباب خارجية وعالمية، وتعاني منها حتى كبريات اقتصاديات العالم.

زلزال فبراير

جرت استطلاعات للرأي في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر فبراير الماضي، تبين تراجع تأييد الحكومة التي يلاحقها بعض سكان هذه المناطق بأنها تأخرت في إيصال المساعدات.