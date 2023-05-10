جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مواقع إطلاق الصواريخ في قطاع غزة

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم راجمات الصواريخ وقذائف الهاون الثقيلة التي تم إطلاق الصواريخ من خلالها على المستوطنات الجنوبية.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 16 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، قبل قليل، وفقا لما ذكرته القناة 12 العبرية.

وقالت القناة العبرية، إنه تم تفعيل أجهزة الإنذار الحمراء في مستوطنات عسقلان وسديروت وأوتاف وفي منطقة لاكيش الغربية

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه أطلقت قذائف صاروخية ظهر الأربعاء على عسقلان وسديروت.

وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد قدّر في وقت سابق أن رد المقاومة على العدوان سيأتي خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال إطلاق صواريخ. ،

وقالت بلدية سديروت أن 9 صواريخ أطلقت على المستوطنة في وابل من القصف الأخير ، و "تم اعتراضها كلها من قبل القبة الحديدية، مشيرة إلى انه لا توجد إصابات جسدية ولا أضرار في الممتلكات".