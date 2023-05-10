أخبار الفن.. غرامة مسلم.. تكذيب سمية الخشاب.. خوف عائشة بن أحمد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

مركز الأمم المتحدة للفنون يكذب سمية الخشاب وينفى حصولها على الدكتوراه الفخرية

أصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، بيانا صحفيا يكشف فيه كذب سمية الخشاب وينفى ما صرحت به، بأنها حصلت على الدكتوراه الفخرية من كيان يدعى “منظمة الأمم المتحدة للفنون”.

وجاء في بيان المركز اليوم، الأربعاء، أنه نما إلى علم مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، من خلال تقارير إعلامية، إقامة فعالية يوم الأحد، 7 مايو، نظمتها جهة تُطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون، وتم خلال الفعالية، بحسب التقارير، تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

في ذكراها.. زواج وطلاق هالة فؤاد وأحمد زكي وسر رقم 3 بحياتها

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة هالة فؤاد التى تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية المميزة رغم قصر مشوارها الفنى.

وكانت حياتها الشخصية مليئة بالتفاصيل، وهو ما نرصده فى التقرير التالى منذ بداية علاقتها بالفنان أحمد زكى ثم طلاقها منه وزواجها ثانية من رجل الأعمال عز الدين بركات.

بعد زفاف ابنه.. هشام سليمان يجرى عملية جراحية فى ذراعه

نشر الفنان هشام سليمان صورة له من داخل المستشفى، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف من خلالها خضوعه إلى عملية جراحية فى ذراعه.

وقال هشام سليمان: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. أنا بس بطمنكم عليا.. عملية بسيطة في إيدي وتمت على خير.. ما يوقع إلا الشاطر.. وأنا شاطر".

عائشة بن أحمد تكشف سر تخوفها من الزواج

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن أسباب تخوفها من فكرة الزواج، وذلك بعد تقديمها مسلسل “مذكرات زوج” فى رمضان المنصرم.

وقالت عائشة بن أحمد، في برنامج Its Show time: “متخوفة من فكرة الزواج لأنه يحتاج إلى مجهود كبير وذكاء فى التعامل، وبالتالي فإنه من القضايا الحياتية الصعبة”.

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

حلت الفنانة عبير منير ضيفة على برنامج “القاهرة اليوم” الذي يقمده الفنان إدوارد، حيث كشفت العديد من التفاصيل عن علاقتها بزوجها الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقالت الفنانة عبير منير: “الراحل أسامة أنور عكاشة شاهدني في عمل تليفزيوني كنت قدمته مع المخرجة إنعام محمد علي، وقد تواصل معها هاتفيا، وطلب منها أن أذهب برفقتها إلى افتتاح مسرحية له، حيث يريد عرض دور في مسلسله علي، وقد صدمت من هذا الطلب وفعلا ذهبت معها إلى المسرحية”.

بسبب أحمد الفيشاوى.. الموسيقيين توقع غرامة على مسلم

كشف دكتور محمد عبد الله، المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “مزاولة مسلم المهمة وغناؤه مع أحمد الفيشاوى فى أغنية لفيلم رهبة، أمر يخالف لوائح النقابة، حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة”.