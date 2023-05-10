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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب أحمد الفيشاوى..الموسيقيين توقع غرامة على مسلم

مسلم
مسلم

كشف دكتور محمد عبد الله المتحدث الاعلامى لنقابة المهن الموسيقية عن اصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله فى تصريح خاص لصدى البلد: ان مزاولة مسلم المهمة وغنائه مع أحمد الفيشاوى فى اغتية لفيلم رهبة أمر يخالف لوائح النقابة حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح محمد عبد الله : ان أزمة مسلم تنتهى مع النقابة بمجرد حل ازمته المنتج سلطان الشن والنقابة لا يمكن أن تحقق معه خاصة أنه ليس عضوا بها ولكن من حقنا إيقافهفى حالة مزاولة للمهنة بدون تصريح من النقابة.

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إيقاف مسلم

وكان كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل إيقاف مؤدي المهرجانات مسلم عن العمل، قائلا: إن مسلم يريد التنصل من التعاقد والتزاماته مع إحدى شركات الإنتاج التي وقع لها برعاية والدته لأنها كانت الوصية عليه وقت توقيع العقد.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”: “طالبنا مسلم بضرورة الالتزام بجميع البنود المدونة في عقد مع شركة الإنتاج، وفوجئنا بإعلانه عن إحياء حفلة في المدرسة الدولية الأمريكية بالدقهلية ضربا بقرارات النقابة عرض الحائط وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة الحفلة”.

وحذر المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إيقاف مؤدي المهرجانات مسلم من طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم " سابوك في البيت"، لافتا إلى أن النقابة لن نقف مغلولة الأيدي وسيطبق عليه غرامة لأنه يمارس مهنة بدون ترخيص".

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