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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحوامل.. مخاطر استخدام الهاتف المحمول على الجنين

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

أصبح في الآونة الأخيرة استخدام الهاتف المحمول من الأشياء التى لاغنى عنها في حياتنا اليومية ويجد كثير من الأشخاص صعوبة في الاستغناء عنها.

لكن خلال فترة الحمل تحتاج المرأة إلى الاهتمام والرعاية بصحتها لضمان سلامة الأم والجنين من خلال الاهتمام بطبيعة غذائها، كما أن الكثير من النساء لا يدركن أنّ للهاتف المحمول أضراراً تؤثر عليها وعلى الجنين، لذلك يجب على المرأة الحامل تجنب استخدام الهاتف المحمول قدر المستطاع حتى لا تتعرض لمشاكل صحية هى والجنين ومضاعفات على المدى البعيد بشكل غير ملحوظ .

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ونعرض لكم في هذا التقرير مخاطر الهاتف المحمول التي تتعرض لها المرأة الحامل والجنين وطرق الوقاية.

ووفقاً لموقع"baby center" تشير بعض الدراسات إلى أن الاستخدام الزائد للهاتف المحمول أثناء الحمل قد يزيد من مخاطر  تعرض الطفل للاضطرابات السلوكية‏، حيث إن الإشعاعات الناتجة منه تؤثر على تكوين نمو مخ الجنين وتزيد من الكهرباء به، وتقلل من سعة تكوين المعلومات والذاكرة به.

تأثير الهاتف المحمول على الجنين

يسبب تعرّض الحامل لأشعة الجوال لفترة طويلة إلى اضطراب نقص الانتباه، مع فرط النشاط والحركة عند الأطفال مستقبلاً، وهو اضطراب في النمو يرتبط بعلم الأمراض العصبية، ويؤثر على منطقة الدماغ نفسها، كما يؤثر على ذاكرة الطفل ويقلل منها.

تأثير الهاتف المحمول على الحامل

وأثبتت نتائج العديد من الأبحاث والدراسات أن للجوال أضراراً كثيرة على الحامل والجنين، خاصة في الشهور الأولى من الحمل، وقد تم التوصل إلى هذه النتائج؛ لأن الأبحاث تم إجراؤها على المواليد وكيف يصبح سلوكهم في الكبر، وتمثل أبرزها في التالي:

- يمكن أن يؤدي إرتفاع معدل التعرض للاشعاع أثناء الحمل إلى تغيير نشاط دماغ ومخ المرأة الحامل ،ما يسبب التعب والقلق وضعف الذاكرة واضطرابات في النوم.

- يمكن أن يغير تسلسل الجينات في متقدرات الام الحامل،والتي قد تنتقل إلى الطفل.

وسائل لتجنب مخاطر الهاتف المحمول:

1. يفضل عدم استخدام الهاتف المحمول في حالة كانت إشارته ضعيفة.

2. لا يتم شحن الهاتف المحمول قرب المرأة الحامل، وخاصة وقت النوم.

3. عدم وضع التليفون في أي مكان قريب منها لأن في هذه الحالة يتم تأثيره وضرره على الحامل والجنين،

4. تقليل ساعات استخدام الهاتف المحمول قدر الإمكان.

5. البعد عن سماعات الاذن السلكية، واستخدام سماعة لاسلكية من المحتمل أن تكون أكثر حماية لها، السماعات اللاسلكية تجعل الهاتف بعيد عنها، وبالتالي لا يؤثر عليها أو على الجنين.

6- تجنب وضع الجوال بالقرب من المرأة الحامل في حال عدم الاستخدام .

7- تقصير فترة الاتصالات بقدر الإمكان .

8- التأكد من قوة إشارة الاتصالات قبل القيام بالاتصال .

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