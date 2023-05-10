عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مولر يرد على شائعات رحيله عن بايرن ميونخ

صدى البلد

رد توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ الألماني،  على شائعات رحيله عن الفريق من أجل الحصول على المزيد من الوقت للمشاركة.

 وكان  صحيفة "بيلد" الألمانية، قد أشارت إلى أن مولر يرغب في مغادرة الفريق البافاري، بسبب عدم اقتناعه بالوقت الذي يشارك فيه مع الفريق خلال المدير الفني السابق  جوليان ناجلسمان أو خليفته توماس توخيل.

 مولر لجأ إلى تطبيق تبادل الصور "إنستجرام" للرد على الشائعات التي تتحدث عن مصيره، حيث وقف إلى جانب واحد من جياده  واسمه "كينج دايف" إلى مع  تعليق منه على الصور قال فيه: "إذا كان يمكنك قراءة كينج دايف، الآن أصبح شرسا حقا، تركيز كبير على البطولة ودائما بايرن".

 ويلعب مولر مع بايرن ميونخ منذ أن كان يبلغ عشرة أعوام وشارك للمرة الأولى في الدوري الألماني (البوندسليجا* في عام 2008. وفاز معشوق الجماهير بثلاثيتين مع الفريق في 2013 و2020، بالإضافة للعديد من الألقاب ولقب كأس العالم مع المنتخب الألماني.

 وذكرت  "بيلد" أن مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى حتى عام 2024، وهو العام الذي ينتهي فيه عقده مع بايرن.

 ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني ، بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند ، حيث يمكن أن ينهي الفريق البافاري الموسم بدون ألقاب للمرة الأولى منذ 2012.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

الخارجية تدعو المصريين الراغبين في العودة من السودان بالتوجه إلى معبري قسطل وأرقين

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

فرمان من خوان كارلوس للاعب الزمالك.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي التفاوض لرفع سقف الدين القومي

باكستان توجه رسالة إلى السعودية بعد تدخلها لحل أزمة السودان

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيدا ..تفاصيل

بـ تحقيقات النيابة | كيف عذبت وفاء مكي خادمتيها قبل 22 عاما؟

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يعلنون وقف إطلاق النار الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

بالخروع.. وصفة غير متوقعة لعلاج آلام اللثة والأسنان

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ