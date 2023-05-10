مولر يرد على شائعات رحيله عن بايرن ميونخ

رد توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على شائعات رحيله عن الفريق من أجل الحصول على المزيد من الوقت للمشاركة.

وكان صحيفة "بيلد" الألمانية، قد أشارت إلى أن مولر يرغب في مغادرة الفريق البافاري، بسبب عدم اقتناعه بالوقت الذي يشارك فيه مع الفريق خلال المدير الفني السابق جوليان ناجلسمان أو خليفته توماس توخيل.

مولر لجأ إلى تطبيق تبادل الصور "إنستجرام" للرد على الشائعات التي تتحدث عن مصيره، حيث وقف إلى جانب واحد من جياده واسمه "كينج دايف" إلى مع تعليق منه على الصور قال فيه: "إذا كان يمكنك قراءة كينج دايف، الآن أصبح شرسا حقا، تركيز كبير على البطولة ودائما بايرن".

ويلعب مولر مع بايرن ميونخ منذ أن كان يبلغ عشرة أعوام وشارك للمرة الأولى في الدوري الألماني (البوندسليجا* في عام 2008. وفاز معشوق الجماهير بثلاثيتين مع الفريق في 2013 و2020، بالإضافة للعديد من الألقاب ولقب كأس العالم مع المنتخب الألماني.

وذكرت "بيلد" أن مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى حتى عام 2024، وهو العام الذي ينتهي فيه عقده مع بايرن.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني ، بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند ، حيث يمكن أن ينهي الفريق البافاري الموسم بدون ألقاب للمرة الأولى منذ 2012.