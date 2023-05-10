الحوار الوطني .. بـ 22 مليون خدمة طبية الحلم المصري يتحقق .. التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

الدكتور أحمد السبكي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”

أكثر من 22 مليون خدمة طبية قدمتها منشآت هيئة الرعاية الصحية بـ 4 محافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء)

10.5 مليون خدمة طب أسرة تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الأربعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

350ألف عملية تختلف حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة بمحافظات منظومة التأمين الشامل والمنتفع لم يتحمل أكثر من 400 جنيه نسبة مساهمة

أكثر من 9 مليون خدمة طبية تشخيصية قدمتها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات



يعد التأمين الصحي الشامل، أحد أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما يعكسه هذا الملف الهام من الإيجابيات وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

ومنذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة لإطلاق الحوار الوطني بين كافة فئات الشعب المصري ، جاء ملف التأمين الصحي كأحد أبرز الملفات المطروحة علي مائدة الحوار، لذا نستعرض تصريحات خاصة لـ الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، حصاد منظومة التأمين الصحي الشامل منذ الانطلاق يوليو 2019 وحتى الآن.

بورسعيد أولى المحافظات

بورسعيد

قال الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ،منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد منذ يوليو 2019 وحتى الآن تم تقديم أكثر من 9.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

فيما بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت أكثر من 4 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها 902 ألف خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة، و660 ألف خدمات الأسنان، ومليون خدمة للفحص الطبي المعملي والأشعة، و115 ألف خدمة للإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

ووصل إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت أكثر من 4 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 9 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم «النصر التخصصي، السلام بورسعيد، الزهور، الرمد، دار صحة المرأة، ومجمع الشفاء الطبي ويضم مستشفيي "التضامن، المبرة" ، الحياة بورفؤاد، 30يونيو» منها 1.6مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، 120 ألف عملية وجراحات متنوعة.

بينما تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد 672 ألف مواطن حتى الآن، وتبلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 44 منشآة صحية، منها 35 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي ببورسعيد.

واوضح: أنه تم اعتماد 100%من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة

واستكمل، أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد في يوليو 2019 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال وشملت أيضًا استحداث تقنية الـPet CT، و عمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، استخداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي كافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخلها.



وتابع: أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بلغت 7 مليارات و 605 مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.475مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 5.680 مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في مرحلة التشغيل التجريبي 450 مليون جنيه.

الاسماعيلية والتأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنه بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية

أعلن ...تقديم أكثر من 5,5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار، إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 3 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها 1,4 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة، و450 ألف خدمات الأسنان، ومليون خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، و200 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 2,5 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 4 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، فايد التخصصي"، منها 416 ألف خدمة طوارئ، 550 ألف بالعيادات الخارجية، 8 آلاف خدمة بالحضّانات والرعايات المركزة، 440 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 137 ألف فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل، إضافة إلى 120 ألف جلسة للغسيل الكُلوي.

ولفت، إلى أنه تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية 1.1 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 91%، ولفت إلى أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 66 منشآة صحية، منها 54 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 12 مستشفى، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي الإسماعيلية.

وتابع: أنه بلغت عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 5 منشآت صحية، وهم "مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت، وحدة طب أسرة الروضة، مركز طب أسرة الواصفية، مركز طب أسرة المستقبل"، إضافة إلى نجاح تسجيل 20 منشآة صحية أخرى منها مستشفيين "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك"، و7 مراكز و11 وحدة طب أسرة.

واستكمل، أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في 16 فبراير 2021 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وعددها 15 خدمة طبية مستحدثة، وأهمها عمليات زراعات الكُلى، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، عيادات علاج الألم، الأشعة التداخلية، القسطرة المخية وإذابة الجلطات الطارئة.

وتابع: أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، بلغت 10مليارات و 125مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 7.7مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في مرحلة التشغيل التجريبي 525 مليون جنيه.



الأقصر والتأمين الصحي الشامل

الأقصر

وقال السبكي بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر

أعلن عن تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار، إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 3.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها أكثر من 1.1 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 2.3 مليون، و695 ألف خدمات الأسنان، و850 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 280 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر بلغت أكثر من 3.36 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي »، منها 280 ألف خدمة طوارئ، 836 ألف بالعيادات الخارجية،أكثر من 177 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 3.4 مليون فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل.

ولفت، إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر 1.2 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 91%، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر 66 منشآة صحية، منها 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب الصعيد

وتابع: أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 11 منشآة صحية بمحافظة الأقصر، منهم مستشفيي «إيزيس التخصصي وطيبة التخصصي»، إضافة إلى9 وحدات ومراكز لطب أسرة تم اعتمادهم بالمحافظة خلال عامين، إضافة إلى نجاح تسجيل 43 منشآة صحية أخرى، تميدًا للحصول على درجة الاعتماد القومية.

ونوه: أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية و 6 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و 525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.



حصاد المنظومة بمحافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء

وفيما يخص تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل برابع المحافظات وهي محافظة جنوب سيناء، اوضح الدكتور أحمد السبكي أنه بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ومشاركة منشآت هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27

أعلن ... عن تقديم أكثر من 570 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار، إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 123 ألف خدمة رعاية صحية أولية، منها حوالي 38ألف خدمات الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 70ألف ، و28 ألف خدمات الأسنان، وأكثر من 45 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 18ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء بلغت أكثر من 270 ألف خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي »، منها 185 ألف بالعيادات الخارجية، وحوالي 4000 عملية وجراحات متنوعة.

ولفت، إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 113 ألف مواطن حتى الآن، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء 31 منشآة صحية، منها 23 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب سيناء.

وتابع: أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها بمحافظة جنوب سيناء 4 منشآت وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ، منهم مستشفيي «شرم الدولي، مركزي طب أسرة "دهب، الوريسات"، وحدة طب أسرة وادي مندر».

ونوه: أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية و 8 مستشفيات، بالإضافة إلى 580مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين