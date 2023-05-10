روسيا تسلّم دبلوماسيًا بولنديًا مذكرة احتجاج لهذا السبب

سلّمت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال البولندي في موسكو، جاسيك شلاديفسكي، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على منع السفير الروسي من وضع إكليل من الزهر عند نصب الجنود السوفيت في وارسو.

وحسب “روسيا اليوم”، أبلغت الوزارة الدبلوماسي البولندي “بأن العربدة المناهضة لروسيا التي أطلقتها وارسو لا تحترم مبدأ حسن الجوار”.

وأصافت أن "هناك العديد من الأمثلة، ونحن لن نكتفي بتسجيل هذه الممارسات، وإنما سنتخذ تدابير جوابية لن يطول انتظارها".

وشددت الوزارة على أن المراسم التقليدية بوضع إكليل من الزهور تخليدا لذكرى الجنود السوفيت الذين ضحوا بحياتهم لإنقاذ أوروبا من النازية لم تتم نظرا لتقاعس السلطات البولندية.

وأضافت: "هذه الإجراءات تمثل حلقة في سلسلة ممارسات استفزازية أقدمت عليها وارسو، والتي تهدف سياستها المعادية للروس إلى طمس أمجاد الحرب العالمية الثانية، ومحو مشاعر الامتنان من ذاكرة البولنديين لجنود الجيش الأحمر الذين حرروا بلادهم".