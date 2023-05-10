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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو الجينوم المصري: نحمل نفس الخريطة الجينية للفراعنة

صدى البلد

 أكد الدكتور سامح سعد علي، عضو اللجنة القومية العلمية لمشروع الجينوم المصري، أنه واحد من أهم الأجنحة لهذا المشروع "الجينوم المصري" للعمل على فك التسلسل الجيني للمومياوات المصرية، وقد يتخطى الـ200 مومياء لمعرفة التسلسل الجيني وحل ألغاز وأسرارهم. 

وأوضح "سعد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المصريين الحاليين لهم نفس الخريطة الجينية للمصريين القدماء، وكان هناك جدل على أصل الفراعنة وأنهم قادمون من إفريقيا أو مكان آخر.

الجينوم المصري

وشدد على أن نسبة التمثيل الجيني من العرق الإفريقي في الجينوم المصري للقدماء المصريين لا يتخطى 4%، وهذه النسبة زادت مع الجيل الحالي لـ8%. 

وتابع: "70% من التمثيلي الجيني في الجينوم المصري كان من شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأناضول و أن البشرية بأكملها بدأت من إفريقيا، وإفريقيا أصل الكون والبشر، لا حدث عودة لإفريقيا، كما أنه ثبت أن هناك توحد جيني بين المسلمين والأقباط".

الخريطة الجينية التسلسل الجيني الجينوم المصري الدكتور سامح سعد إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة

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