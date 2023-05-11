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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

نيزك محتمل يضرب سطح
نيزك محتمل يضرب سطح منزل بأمريكا

عثرت أسرة في  أمريكا على صخرة سوداء يتأكد الباحثون حاليا من أنها “نيزك” بسبب تسببها في تلف ملحوظ بسقف منزل وأرضيته في بلدة هوبويل شمال ترينتون عاصمة ولاية نيوجيرسي. 

وقالت شرطة الولاية الأمريكية إنه لم يصب أحد ولم تلحق أضرار جسيمة بالمنزل بسبب ما سمي  “النيزك المحتمل”، وفقا لما ذكرته عدة صحف عالمية، منها “الديلي ميل” البريطانية. 

وأوضح مسئولون رسميون أن النيزك المحتمل الذي ما زال مكان سقوطه دافئا، بحجم حبة بطاطس بمقاس 4 × 6 بوصات ووزن 4 أرطال. 

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نيزك محتمل 

وعلقت سوزي كوب، التي تمتلك عائلتها المنزل، إنهم اعتقدوا في البداية أن شخصا ما ألقى بحجر على غرفة نوم في الطابق العلوي، لكن سرعان ما أدركوا أن الأمر ليس كذلك. 

وأضافت سوزي كوب: “نعتقد أنه نيزك لأنه عندما ارتطم بالأرض هنا تضررت تماما وكان الجو دافئا، علما بأنني عندما لمسته اعتقدت أنه صخرة عشوائية"، وتابعت: "ممتنة لعدم وجود أحد من أفراد العائلة بالمنزل وسط سقوطها”. 

وأوضحت السيدة الأمريكية أن مسئولي المواد الخطرة حضروا إلى منزلهم على الفور للتأكد من عدم تعرضها وعائلتها لمواد مشعة، وبالفعل كانت نتيجة البحث سلبية. 

تعليقات علماء  

من جانبه، نبه ديريك بيتس، كبير علماء الفلك في معهد فرانكلين، إلى أن الصخرة التي سقطت على منزل العائلة قد يكون عمرها من أربعة إلى خمسة مليارات سنة، مشيرا إلى احتمالية كونه نيزك حدثت مرات قليلة على مدار التاريخ.

وفي وقت سابق، قد أوضحت ناسا أنه على الرغم من أن النيازك تميل إلى ضرب الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية، إلا أنها تتباطأ أثناء انتقالها عبر الغلاف الجوي ثم تنقسم إلى أجزاء صغيرة قبل أن تصطدم بالأرض، مؤكدة أن النيازك تبرد بسرعة وبشكل عام لا تشكل خطرا على الناس. 

نيزك محتمل يضرب سطح منزل بأمريكا
نيزك محتمل يضرب سطح منزل بأمريكا
نيزك محتمل يضرب سطح منزل بأمريكا
نيزك محتمل يضرب سطح منزل بأمريكا

 

 

 

 

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