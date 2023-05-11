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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Google Pixel 7a الجديد وصل.. نفس مواصفات الفلاجشيب بسعر رخيص

بنفس مواصفات الفلاجشيب
بنفس مواصفات الفلاجشيب ولكن سعر رخيص..موبايل Google Pixel 7a

 السلسلة A هي من الهواتف المميزة من جوجل Google لعدة سنوات، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها توفر قيمة جيدة مقابل المال. 

و تم الكشف عن أحدث إضافة إلى السلسلة وهو هاتف ، Pixel 7a ، الآن خلال مؤتمر Google I / O وهي تشيد بجميع الطرز السابقة بمواصفاتها المثيرة للإعجاب بالنسبة للسعر، ويأتي الجهاز بمعالج Tensor G2 (نفس SoC الذي يشغل هاتف Pixel 7 و 7 Pro) ، والشحن اللاسلكي ، وإعداد الكاميرا المحسن ، والكثير.

 

هل يستحق هاتف Google Pixel 7a سعره؟

 

مع سعر معقول ، يمكن أن يكون Pixel 7a خيارًا رائعًا في  الفئة المتوسطة ، خاصة في أسواق مثل الولايات المتحدة ، التي تهيمن عليها سامسونج و آبل. 

 يجلب الهاتف الذكي بشكل أساسي نفس تصميم الإصدار الرئيسي Pixel 7 ، الذي يتميز بوحدة كاميرا تشبه الشريط مع غطاء من الألومنيوم غير اللامع.  الشاشة مسطحة والحواف ملحوظة ولكنها على الأقل من جميع الجوانب.

عند الحديث عن مواصفات الأجهزة ، يحتفظ الهاتف الذكي بشاشة Pixel 6a صغيرة الحجم بقياس 6.1 بوصة من نوع OLED بجودة عرض FHD +  ، لكن Google قامت بترقية معدل التحديث من 60 هرتز إلى 90 هرتز.

ويعمل هاتف Google Pixel 7a بمعالج Tensor G2 المصنوع منزليًا ، والتي تعمل أيضًا على تشغيل Pixel 7 Pro الرائد.  في حين أن النتائج المعيارية للشريحة لا يمكن مقارنتها حتى Snapdragon 8+ Gen 1 من Qualcomm ، يقال إنه معالج أكثر ذكاءً وفعالية.

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يأتي هاتف Google Pixel 7a مدعومًا بوحدة بطارية تبلغ سعتها 4386 مللي أمبير في الساعة ، يدعم Pixel 7a الشحن السلكي بقوة 18 وات ويأتي بتصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء. كما ، يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي.

قامت Google أيضًا بترقية الكاميرات على أحدث طراز لها من الفئة المتوسطة.  

يأتي مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتألف من مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ultrawide بدقة 13 ميجابكسل.  بالنسبة لصور السيلفي ، تحصل على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.  وفقًا للشركة ، ستدعم هذه الكاميرات Super Res Zoom (حتى 8x) و Real Tone لألوان البشرة.

 

سعر هاتف Google Pixel 7a

 

يأتي Google Pixel 7a بسعر 499 دولارًا في الولايات المتحدة.  سيكون متاحًا بخيارات ألوان Sea و Charcoal و White.  سيكون متاحًا للشراء بدءًا من اليوم في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد واليابان وأستراليا وسنغافورة وتايوان والهند

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