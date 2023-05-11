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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

أستراليا..مستثمر
أستراليا..مستثمر عقاري يرفع سيارة إلى شقته في الدور 57

أثار مستثمر عقاري حالة من الغضب في أستراليا بعد قيامه برفع سيارته ماكلارين سينا جي تي آر التي تبلغ قيمتها مليوني دولار إلى شقته التي تقع في الدور 75 من مبني بنتهاوس تبلغ قيمتها 39 مليون دولار وتقع في ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس، انتقسم المنتقدون لرفع المستثمر أدريان بورتيلي، المعروف باسم  “السيد لامبو” إلى أشخاص ينتقدون عرض رفعه السيارة والتباهي بها وآخريين يطالبون بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء. 

 وكان من أبرز المنتقدين لما قام به المليونير أدريان بورتيلي، زعيم حزب الخضر، آدم باندت حيث  كتب على “تويتر”: "حزب العمل يمنح هذا الرجل تخفيضا ضريبيا قدره 9000 دولار بينما يتضور الناس جوعا مقابل 52 دولارًا في اليوم".

الميلونير لامبو معروف بحبه للسيارات  المبهرجة وقد تحول من شاب فقير إلى مليونير بثروة تزيد عن 350 مليون دولار بعد دخوله مجال الترويح العقاري عبر الإنترنت بأستراليا.

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مستثمر عقاري يرفع سيارة إلى شقته في الدور 57 بأستراليا 

 

مستثمر عقاري يرفع سيارة إلى شقته في الدور 57 بأستراليا 
مستثمر عقاري يرفع سيارة إلى شقته في الدور 57 بأستراليا 
مستثمر عقاري يرفع سيارة إلى شقته في الدور 57 بأستراليا 
مستثمر عقاري يرفع سيارة إلى شقته في الدور 57 بأستراليا 

 

مستثمر عقاري يرفع سيارة إلى شقته في الدور 57 بأستراليا 
مستثمر عقاري يرفع سيارة إلى شقته في الدور 57 بأستراليا 
مستثمر عقاري ماكلارين سينا جي تي آر مليوني دولار مبني بنتهاوس ملبورن ولاية فيكتوريا الأسترالية

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رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

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