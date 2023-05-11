التعاون الإسلامي: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني

أدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا واصابة 76 آخرين فضلا عن تدمير عدد من المباني السكنية خلال اليومين الماضيين، معتبرة هذا العدوان العسكري الهمجي جريمة بشعة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وحمّلت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي تشكل تهديدًا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة برمتها، داعية المحكمة الجنائية الدولية التسريع في إجراءاتها لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.