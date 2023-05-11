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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيارات جديدة لدعم وتطوير خدمات مياه القليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية،عن تدعيم اسطول سيارات الشركة بعدد من السيارات الجديدة و المعدات بالشركة.

وذلك ضمن خطة الشركة في تطوير وتعزيز الحملة الميكانيكية لتأدية مهام حفر وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وسرعة حل المشكلات والأعطال الطوارئ.

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حيث تفقد عدد ٢سيارة كسح ماركة مان سعة ١٠ م/٣ للتعامل مع الأعطال وسحب تجمعات المياه وكذلك تفقد عدد ٣ ونش شوكة حمولة ٣ طن للعمل بالورشة والمحطات.

 كما تفقد مجاهد عدد ٥ سيارات نقل قلاب لنقل الرواتب ماركة شيفروليه حمولة ٥ طن، وكذلك عدد ٢ سيارة شيفروليه جامبو نصف نقل حمولة ٥ طن لدعم معدات الطوارئ والورش وعدد ٧ سيارات ربع نقل فردى كابينة ماركة نيسان للعمل بالفروع والورش والطوارئ.


وقال رئيس مياه القليوبية إن تدعيم معدات الشركة يسهم في تنفيذ خطة صيانة وتطهير الشبكات، وضمان سلامة أداء المحطات واستيعابها للطاقات التصريفية، وإطالة عمرها الافتراضي وحمايتها من الأعطال والانفجارات الناجمة عن حدوث انسدادات.


وأوضح أن الشركة تسعى دائما إلى تدعيم أسطولها بمعدات جديدة لمواجهة أعمال الطوارئ وأعمال إصلاح وصيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أهمية تطوير وسرعة الأداء بالشركة بشكل يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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