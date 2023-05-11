الأردن تعلن مشاركة مصر في حل القضية الفلسطينية ووقف التصعيد الإسرائيلي

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن حل الدولتين أمر مطلوب، بسبب الممارسات التى تحدث، وما يتم من تهجير لـ المواطنين.

وأضاف وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن و ألمانيا و فرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونج حول عملية السلام، أن حل الدولتين سيلبي مطالب الشعب الفلسطيني، و تريد السلام، لتبيه مطالب الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه يجب الوصول لـ حل شامل يلبي حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

وتابع أن مصر و الأردن شركاء لحل القضية الفلسطينية بالتعاون مع ألمانيا و فرنسا.