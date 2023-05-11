تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الخميس والجمعة والتموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم |أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

شكري: الشعب الفلسطيني تحمل ظلما تاريخيا طيلة العقود الماضية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الشعب الفلسطيني تحمل ظلما تاريخيا طيلة العقود الماضية، وأن مصر تستنكر العمليات الإرهابية التى تتم في فلسطين، وأن هذا الأمر يهدد الأمن، وأنه يجب تهدئة الأوضاع، ويكون هناك فتح حوار بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، أن الجهود المصرية مستمرة فى القضية الفلسطينية، وذلك لـ الوصول إلى حل.

ألمانيا: مصر لها دور هام وكبير في تهدئة الوضع في فلسطين

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أن مصر لها دور هام وكبير في تهدئة الوضع في فلسطين، موضحة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، شرح ما يتم من قبل مصر.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن و ألمانيا و فرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونج حول عملية السلام، أن ما تقوم به مصر يكون من قبل تقييمها للأوضاع وهذا مهم.



متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الخبز تشهد استقرارا على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نفى تحريك أى سعر خاص برغيف الخبز، مؤكدا أن الخبز بنفس سعره الثابت، وهو 5 قروش على بطاقة التموين، وحصة المواطن كما هي تقدر بحوالي 150 رغيفا.



مستشار رئيس جنوب السودان: نحن شعب واحد مع مصر

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إن السودان شعب واحد مع مصر وجنوب السودان في جميع الأوقات.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الأفكار الخاصة بإيقاف الصراع في السودان موجودة، ونحن في المقام الأول كنا جزءا من السودان، ونحن شعب واحد وكذلك مصر جزء لا يتجزأ منا».

هل تنخفض أسعار الذهب بعد إعفاء وارداته من الضريبة والرسوم؟

اتخذت الحكومة قرارًا بالموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة، وتمت إحالة القرار لـ مجلس النواب للموافقة عليه، ففي حالة الموافقة عليه من مجلس النواب، سيتيح لـ المصريين الدخول بالذهب من الخارج.



وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قرار الحكومة بـ إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة، سينتج عنه توازن في السوق المصرية، وسيكون هناك انخفاض في أسعار الذهب، موضحًا أن هذا القرار ستتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة

حذَّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم تصل لـ 33 بالقاهرة و 40 ببعض محافظات الصعيد.

مدينة الذهب| مفاجأة سارة للمواطنين خلال الأيام المقبلة



أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بـ مدينة الذهب، مشيرا إلى أن هذه المدينة ستكون في العاصمة الإدارية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "عشماوي"، أن هذا الأمر سينتج عنه توازن بالسوق، وسيكون هناك متاجر جملة لبيع الذهب، لافتا إلى أن المواطنين فى الصعيد يشترون أنواعا معينة، وكل ذلك سيكون متوفرا.

وأوضح أن مصر من الحضارات الأولى التى لها تعاملات من الذهب، وأن الفترة المقبلة سيحدث انخفاض في أسعار الذهب.

محيي الدين: مصر نجحت في تشكيل صندوق للخسائر والأضرار الناتجة من المناخ



أعرب الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن سعادته لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس، مشددًا على أنّها أسهمت إسهاما كبيرا في نواحي الحياة كافة بمصر، حيث قدمت أفضل الخبرات في كل مجالات التخصص منذ نشأتها في عام 1950.